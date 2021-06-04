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POLİTİKA

Teröristlerden roketatarlı saldırı: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 3 Haziran 2021 tarihinde Zeytin Dalı Harekât bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğunu bir askerin de yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Teröristlerden roketatarlı saldırı: Bir asker şehit oldu
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlerin saldırısı sonucu bir Mehmetçiğin şehit olduğunu bir askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 03 Haziran 2021 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" denildi.

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