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HATAY

Şehit Uzman Çavuş Halit Altun'un İstanbul’daki ailesine acı haber ulaştı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuş Halit Altun’un İstanbul Esenler'de ki ailesine acı haber ulaştı.

Haber Merkezi İHA
Şehit Uzman Çavuş Halit Altunun İstanbul’daki ailesine acı haber ulaştı
Şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde araç sevkiyatı için kullanılan askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu ulaştırma uzman çavuşlar Halit Altun ile Necati Yatkak şehit oldu. Uzman Çavuş Halit Altun’un İstanbul Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1117’inci Sokak’ta ikamet eden ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi.

İHA

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da Altun’un ailesine taziyede bulundu. Esenler Ak Parti meclis üyesi Rıdvan Arslan da hemşerisi olan acılı Altun ailesine başsağlığında bulunarak onları teselli etti.

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Vatandaşlar tarafından şehidin sokağına Türk Bayrağı asıldı. Asıl görev yeri Esenler Metris’te bulunan İstanbul 1’inci Ulaştırma Tabur Komutanlığı olan Halit Altun’un geçici görevle Hatay Kırıkhan bölgesine gittiği öğrenildi. Beş kardeş olan Halit Altun’un bekar olduğu belirtildi.

İHA


Şehidin cenazesi Mardin’de defnedilecek

Şehit Halit Altun için Hatay’da askeri tören düzenleneceği törenin ve daha sonra defnedilmek üzere memleketi Mardin’e gönderileceği belirtildi. Acılı aile sabah saatlerinde askeri törene katılmak üzere Hatay’a gidecek.

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