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Gündem Polis ekipleri ipi çektikçe yolcu otobüsünden eroin fışkırdı
KOCAELİ

Polis ekipleri ipi çektikçe yolcu otobüsünden eroin fışkırdı

Kocaeli'de yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi. Yapılan arama sonucu klima tesisatına yapılan zulaya uzanan ipi polis ekipleri, 104 kilo 600 gram eroin ele geçirdi.

Haber Merkezi İHA
İpi çektikçe yolcu otobüsünden eroin fışkırdı.
İpi çektikçe yolcu otobüsünden eroin fışkırdı.

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’ndan Kocaeli’ye gelen bir yolcu otobüsü ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından takibe alınan otobüs, Kocaeli geçişinde düzenlenen operasyonla durduruldu.

İpi çektikçe yolcu otobüsünden eroin fışkırdı.
  • Otobüste narkotik köpeği ile arama yapıldı. Otobüs içinde yapılan aramalar sırasında narkotik köpeği, yolcu koltuklarının alt kısmında bulunan klima tesisatına tepki verdi. Bunun üzerine aracın klima tesisatını söken ekipler, klima tesisatının içerisinde bir iple karşılaştı. Ekipler ipi çektikçe zuladan paketler hâlinde eroin çıkmaya başladı.

İpi çektikçe yolcu otobüsünden eroin fışkırdı.

Zulada toplam 201 paket halinde 104 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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