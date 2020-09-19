Polis ekipleri ipi çektikçe yolcu otobüsünden eroin fışkırdı

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Polis minibüsteki 'roket'i affetmedi: 6500 TL ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge sonrası Adana'da koronavirüs tedbirleri sıklaştırıldı. Yapılan denetimde, bir servis midibüsünü durduran polis maskesi ve ehliyeti olmayan sürücüye araç önündeki 'Roketçi Cemal' yazısı da dahil üç ayrı nedenden ötürü 6500 TL ceza kesti.