Bursa’da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu: Şüpheliler uykuda yakalandı! Şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu: Uykuda yakalandılar! Bursa Emniyet Müdürlüğü sabah saatlerinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik dev bir operasyon gerçekleştirdi. Bin 500 polisle gerçekleştirilen şafak baskınında evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırılırken, uykuda yakalanan şüpheliler ise polisi karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı.

Haber Merkezi 11 Eylül 2020, 07:13 Son Güncelleme: 11 Eylül 2020, 07:29 İHA