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Bursa’da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu: Şüpheliler uykuda yakalandı!

Şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu: Uykuda yakalandılar!

Bursa Emniyet Müdürlüğü sabah saatlerinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik dev bir operasyon gerçekleştirdi. Bin 500 polisle gerçekleştirilen şafak baskınında evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırılırken, uykuda yakalanan şüpheliler ise polisi karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı.

Haber Merkezi İHA
Uyuşturucu satıcıları baskına uykuda yakalanırken, evlere giren polisler şüphelileri tek tek gözaltına aldı.
Uyuşturucu satıcıları baskına uykuda yakalanırken, evlere giren polisler şüphelileri tek tek gözaltına aldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi.

İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik soruşturma yürüten ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Bursa’da bin 500 polisle şafak saati dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

UYKUDA YAKALANDILAR

Özel Harekat polislerinin yanı sıra, bin 500 polisin katıldığı operasyonda, ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi.

Dev uyuşturucu baskınında şüpheliler uykuda yakalandı.
Bursa’nın farklı ilçelerinde baskın yapan ekipler evlerin kapılarını koç başlarıyla kırarak içeriye girdi.

Uyuşturucu satıcıları baskına uykuda yakalanırken, evlere giren polisler şüphelileri tek tek gözaltına aldı.

Bursa’da bin 500 polisle şafak saati dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

ŞEHİR ADETA ABLUKAYA ALINDI

Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda çok miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken adreslerdeki aramalara devam edildiği öğrenildi.

Şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu: Uykuda yakalandılar!
FOTOĞRAF 15
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi.
Title
İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik soruşturma yürüten ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.
Title
Özel Harekat polislerinin yanı sıra, bin 500 polisin katıldığı operasyonda, ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi.
Title
Bursa’nın farklı ilçelerinde baskın yapan ekipler evlerin kapılarını koç başlarıyla kırarak içeriye girdi.
Title
Uyuşturucu satıcıları baskına uykuda yakalanırken, evlere giren polisler şüphelileri tek tek gözaltına aldı.
Title
Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda çok miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken adreslerdeki aramalara devam edildiği öğrenildi.
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Title
Şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu: Uykuda yakalandılar!
Bursa Emniyet Müdürlüğü sabah saatlerinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik dev bir operasyon gerçekleştirdi. Bin 500 polisle gerçekleştirilen şafak baskınında evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırılırken, uykuda yakalanan şüpheliler ise polisi karşılarında görünce neye uğradığını şaşırdı.

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