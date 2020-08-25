Gemide 60 milyon liralık uyuşturucu yakalandı: Üç şüpheli tutuklandı

Kolombiya’dan yola çıkan kömür yüklü kuru yük gemisi Kilimli ilçesindeki limana girişinden itibaren takibe alındı. Limana yanaştırılan geminin personelinin aşağıya indirilmesine izin verilmeden gemiye baskın düzenlendi. Dalgıçların da katıldığı operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Geminin suya batık kısmına özel bölme yapıldığını tespit eden ekipler o bölgeye yöneldi. Shangdong De Rui isimli kuru yük gemisine çıkan çok sayıda narkotik polisi gemiyi de didik didik aradı. Geminin bütün kapalı bölmelerini inceleyen ekiplere, Narkotik köpeği Dark da eşlik etti.

İHA Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık 60 milyon lira değerinde olduğu ortaya çıktı.

Zula edilen özel bölme, römorkör yardımıyla halatlara bağlanarak bulunduğu yerden çekilerek çıkartıldı. Özel bölmeyi karaya çıkartan ekipler, kapağını açtıkları özel bölmenin içerisinde tam 31 bin 279 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.

GÜNDEM Havalimanında çekçek valizine gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gemide bulunan 3 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğü’ne getirilen 3 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.

Alınan güvenlik önlemleri sebebiyle şüpheliler araçlarla adliye binasının garajına girdi. Şüpheliler; buradan güvenlik önlemleri altında savcılığa ardından da nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OYNAT 00:59 Akrabasını uyuşturucudan ihbar edince pişman olup kendini yaktı: Alev topuna dönen şahsın panik anları kamerada Samsun'da bir kişi sabah saatlerinde otobüs terminalinde üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Ağır yaralanan gencin akrabasını uyuşturucu suçundan ihbar edince öldürülme korkusuyla girdiği bunalım sonucu kendini yaktığı ortaya çıktı. Kendini yakan gencin alev topu içinde koşması ise güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:54 'Pilavcı' görünümlü uyuşturucu satıcısına operasyon Eyüpsultan'da pilavcı görünümlü dükkanda uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan fiziki takip ardından 28 Temmuz'da pilavcıya operasyon düzenledi. Yapılan baskında iş yerinde ve eklentisi olan depoda yapılan aramalarda 592 gram marihuana, 20 gram hint keneviri parçaları, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu maddeleri satışa hazırlamakta kullanılan farklı ebatlarda kilitli poşetler ele geçirildi. Operasyonda G.D.(43) ve O.A.(41) isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

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