Polisi görünce eroin paketlerini yuttu!

Karantinadaki Melek Özadanır ise, Oğlumun koronavirüs testi pozitif çıktı. Ben de adımın temaslı listesine yazıldığını bilmiyordum. Bakkaldan ekmek alayım, oradan da bankaya faturayı ödeyeyim diye, evden çıktım. Benim karantinada olmam gerektiği bankaya girerken HES kodu sorulunca ortaya çıktı. Beni alıp, buraya getirdiler. Burada her şey çok güzel, çok iyi bakıyorlar bize. Tabii ki evden uzakta olmak kötü. Buradan çıkınca çok daha fazla dikkatli olacağım. Bu hastalıkla ilgili hem kendimin hem de yakınlarımın zarar görmemesi için kurallara riayet edeceğim diye konuştu.