13 yaşındaki arkadaşını çekiçle öldürdü: Cinayetin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Umut Mahallesi'ndeki 2 katlı apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Ege Ö. ile misafir olarak evlerine gelen ikiz kardeşler Ege D. ve Arda D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ege Ö. kavga sırasında mutfaktan aldığı bıçakla sınıf arkadaşlarından Arda D.'yi bıçakladı. Darp sonucu yaralanan Ege D. ise kanlar içinde evden kaçarak apartman sakinlerinden yardım istedi.

Bu sırada arkadaşının kaçtığını fark eden Ege Ö. de kapıyı kilitleyerek Arda D.'yi bu kez çekiçle yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arda D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ege D. ise hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan Ege Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA Çekiçli kavgada ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğeri ise kafasından yaralandı.

CİNAYETİN ARDINDAN BİLGİSAYAR OYUNU ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bugün yeniden eve gelerek incelemede bulundu.

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Öte yandan, Ege D.'yi darbedip, Arda D.'yi (13) ise bıçakladıktan sonra çekiçle öldüren Ege Ö. ikiz kardeşlerle bilgisayar oyununda yönettiği karakteri öldürdükleri için kavga ettiği öne sürüldü.

Ayrıca, Ege Ö.'nün Arda D.'yi öldürdükten sonra kendini asarak intihara kalkıştığı, ancak ipin koptuğu öğrenildi.

Ege Ö.'nün annesinin kentteki özel bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu, yine eğitimci olan babasının da yaklaşık 4 ay önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

DHA Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bugün yeniden eve gelerek incelemede bulundu.

'İKİZLERDEN BİRİ EVDEN KAÇIP KAPIMIZA GELDİ'

Olayın yaşandığı binanın giriş katındaki dairede oturan Zeynep Utuş, "İçeriden kaçan ikizlerin biri kapımıza vurdu. Kapıyı açtığımızda çocuğu kanlar içinde gördük. Bize, 'Ağabeyimi öldürüyorlar yardım edin teyze' dedi. Biz de koşarak oraya gittik ama kapıyı açan olmadı. Polise haber verdik. Onlar da kapıyı kırarak içeri girdi ve çocuğun öldüğünü gördük. Öldüren çocuk da iple kendini asmaya çalışmış ama ip kopunca ölen çocuğun yanına düşmüş. İnternet oyunlarını çok oynuyorlarmış ve oyun yüzünden birbirlerine girmişler" dedi.

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Komşularından Serhat Hamza Hün ise, "Biz olayı gördüğümüzde çok korktuk. Çocuğu adeta katletmişti. Ayrıca kendini ölü olarak göstermek için oradaki kanlardan üzerine sürmüş ve kendini asmaya çalışmış ama yapamamış" diye konuştu.

Komşu Esme Çınarel de çocukların bilgisayar oyunu nedeniyle kavga ettiklerini belirterek, "Bir oyun oynuyorlarmış. Oyun esnasında 'Sen beni nasıl öldürdün' diyerek kavga başlamış. Birbirlerine bıçak çekiyorlar. O sırada ikizlerden biri kaçmayı başarıyor. Komşular olayın olduğu eve gidip, kapıyı açmaya çalışmış ama kimse açamamış. Polis gelince kapıyı açtılar ve çocuğun öldüğünü gördük" dedi.

Arda D.'nin cenazesi ise öğle namazı sonrası Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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