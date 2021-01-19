Polislere saldırıdan yargılanan Ceren'in katili: Duruşmaya çıkmak istemiyorum

Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’nde, 3 Aralık 2019 akşamı meydana gelen olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu bıçakla yaraladı.

Müebbet hapis cezası aldı



Tutuklanan Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i öldürmesine yönelik eyleminden dolayı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, 'Canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

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Polislere saldırıdan tahliye kararı verilmişti

Özgür Arduç'un polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli'ye yönelik eyleminden dolayı 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında dava açıldı. Daha önceki duruşmalarda, polis memurlarından Zeki Çelik'te geçici duyu ve organ kaybı oluştuğunun bildirilmesi üzerine mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu’ndan kati rapor talep etmişti. Söz konusu raporun mahkemeye ulaşmaması nedeniyle sanık Arduç hakkında, bir önceki duruşmada raporun gelme süresi göz önüne alınarak tahliye kararı verilmişti.

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Beşinci kez hakim karşısına çıktı

Sanık Özgür Arduç hakkında açılan davanın 5'inci celsesi görüldü. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Van'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Özgür Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü. Özgür Arduç, mahkeme başkanının, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "Daha uzayacak mı mahkeme? Mahkeme yine gün mü atacak? Duruşmaya çıkmak istemiyorum" yanıtını verdi.

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OYNAT 00:48 Ceren Özdemir'in katilinin zıpkın çalma çabaları güvenlik kamerasında Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'un, ifadesinde de itiraf ettiği 'zıpkın' çalma çabaları, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Katilin, av bayiinde dikkat çekmemek adına rahat tavırları dikkat çekti. Katil Arduç'un, iş yeri sahibine 'Farklı bir ile gideceğim, dönüşte zıpkın alacağım ondan soruyorum' dediği öğrenildi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Ceren Özdemir’e memleketinde büyük vefa: Ordu'nun en büyük meydanına ismi verildi

GÜNDEM Ceren Özdemir’e memleketinde büyük vefa: Ordu'nun en büyük meydanına ismi verildi