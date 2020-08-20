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Gündem Ceren Özdemire memleketinde büyük vefa Ordunun en büyük meydanına ismi verildi
ORDU

Ceren Özdemir’e memleketinde büyük vefa: Ordu'nun en büyük meydanına ismi verildi

Ordu'da geçen yıl bale dersinden çıkarak evine yürürken takip edilip, bıçaklanarak hunharca öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İnfial yaratan olayın ardından cani katil Özgür Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Genç yaşında cinayete kurban giden Ceren'in ismi, doğup büyüdüğü Altınordu ilçesinin en büyük meydanına verildi.

Haber Merkezi İHA
Ceren Özdemir, 20 yaşında evinin önünde bıçaklanarak cinayete kurban gitmişti.
Ceren Özdemir, 20 yaşında evinin önünde bıçaklanarak cinayete kurban gitmişti.

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan ve akşam evine giderken katil Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir’in ismi Ordu’nun Altınordu ilçesinin en büyük meydanına verildi.

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Ordu'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katiline istinaftan kötü haber:Başvurusu reddedildi

Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
OYNAT 00:18
Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
Ordu'da evinin önünde öldürülen üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in, katil zanlısıyla aynı karede yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Kalp şeklinde sembol konuldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı mevkisinde bulunan meydana ‘Ceren Özdemir Meydanı’ isminin bulunduğu sembolü yerleştirdi. Kalp şeklinde düzenlenen sembolde Ceren Özdemir’in ismini kalp içerisinde yer aldı.

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Ceren Özdemir'in katili suçunu itiraf etti: 14 sene önce de başka bir çocuğu öldürmüş


  • Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç, ’canavarca hisle öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olmuştu.

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