Gündem Ceren Özdemirin katili suçunu itiraf etti 14 sene önce de başka bir çocuğu öldürmüş
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Ceren Özdemir'in katili suçunu itiraf etti: 14 sene önce de başka bir çocuğu öldürmüş

Ordu Valiliği, Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlının suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Katilin 01 Aralık 2019'da cezaevinden firar ettiği ve kaçış tarihinden beri arandığı ortaya çıktı. Öte yandan katil Özgür A.'nın 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Genç kızı takip ederek öldüren Özgür A.
Genç kızı takip ederek öldüren Özgür A.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yakalanan şüphelinin suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Ceren Özdemir

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Bakan Selçuk'tan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklama: Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız

Yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir için Ordu Üniversitesinde tören düzenlendi. Sevenleri tarafından son yolcuğuna uğurlanan Özdemir için düzenlenen törene binlerce insan katıldı.

Yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir için Ordu Üniversitesinde tören düzenlendi.

Suç aletiyle birlikte yakalandı

Katil Özgür A

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 3 Aralık Salı günü Altınordu ilçesinde, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili yapılan kamera, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde, öldürme olayını gerçekleştirdiği değerlendirilen eşkale uygun şahsın, Altınordu ilçesi otogar civarında güvenlik güçlerince suç aletiyle birlikte yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Ö.A. isimli şüphelinin, yakalanma esnasında emniyet görevlilerine mukavemette bulunarak, 2 polis memurunu hafif şekilde yaraladığı, gözaltına alınan zanlının yapılan sorgulamada da suçunu itiraf ettiği kaydedildi.

İlk cinayeti değil 14 yıl öncede başka bir çocuğu öldürmüş!

  • Öte yandan Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.'nın 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü, 13 yıl boyunca kaçtığı, 2018 yılında da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.

"Katilin 12 civarında suç kaydı var"

Seddar Yavuz

Ordu Valisi Seddar Yavuz cinayete ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Failin ele geçmesi acımızı hafifletmiştir. Umut edelim böylesi acılar bir daha yaşanmasın. Tekrar başımız sağ olsun" dedi.

Ordu Valisi Yavuz: Katil zanlısının 12 suç sabıkası var
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Ordu Valisi Yavuz: Katil zanlısının 12 suç sabıkası var
Ordu Valisi Seddar Yavuz, evinin önünde cezaevi firarisi tarafından bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir'in (20) katil zanlısının suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Vali Yavuz, zanlının 12 adet sabıkası bulunduğunu belirtti.

Öte yandan bir gazetecinin katilin akli dengesi yerinde mi sorusuna cevap veren Yavuz, "Şu aşamada bu tür konuların konuşulmasının sürece katkısı yok ve son durumu nedir buna sağlık kuruluşları karar verecek. 12 civarında suç kaydı var. Bu da bize ceza ehliyetinin olduğunu gösteriyor" yorumunu yaptı.


Ceren Özdemir'i öldüren Özgür A'nın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:22
Ceren Özdemir'i öldüren Özgür A'nın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
Ordu'da Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür A'nın yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı! Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür A'nın polis operasyonu sırasında bir polisi karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

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