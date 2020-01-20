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ORDU

Ceren Özdemir davasında karar: Özgür Arduç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı​

Ceren Özdemir davasında karar: Özgür Arduç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi İHA
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç

Ordu’da üniversite öğrencisi ve balerin Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak ölümüne neden olan katil zanlısı Özgür Arduç, 2. kez hakim karşısına çıktı. "Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanan Arduç, Van’daki Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak, Ordu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ifadesi alındı.

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Yakınların ve çok sayıda avukatın katıldığı duruşmada mahkeme Başkanı katil Özgür Arduç’a akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin raporun alındığını ve son olarak ne söylemek istediğini sordu. Özgür Arduç, rapora itiraz ederek yeniden rapor istediğini söyledi. Mahkeme heyeti oy birliği ile Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin raporunu yeterli bularak bu talebi reddetti.

Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
OYNAT 00:18
Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
Ordu'da evinin önünde öldürülen üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in, katil zanlısıyla aynı karede yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Ceren Özdemir’in ailesinin avukatı Ordu Baro Başkanı Haluk Murat Poyraz, sanık Özgür Arduç’a bazı sorular sordu. Poyraz, sanık Arduç’a, "Cezaevinden kaçtığını söylemene rağmen olay günü hamam, sakal tıraşı parasını nereden buldun, kaldığın otelin sahibini tanıyor musun, silah bulmaya Ulubey ilçesine dolmuşla taksi ile mi gittin, yol parasını nasıl buldun?" diye sordu. Sanık Özgür Arduç, bu sorulara cevap vermek istemedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme heyeti dosya açısından araştırılacak bir konu kalmadığını belirterek savcının mütalaa talebini açıklamasını istedi. Savcı mütalaasında tüm delillerin yeterli olduğunu, olayın aydınlatıldığını belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Mahkeme heyeti kısa bir ara vererek kararı açıkladı.

Karara göre, sanık Özgür Arduç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ceren Özdemir'i öldüren Özgür A'nın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:22
Ceren Özdemir'i öldüren Özgür A'nın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
Ordu'da Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür A'nın yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı! Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür A'nın polis operasyonu sırasında bir polisi karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.


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