Ceren Özdemir cinayetinde yeni gelişme: Özgür Arduç'un cezasına 'onama' talebi

Vahşice katledilen Ceren Özdemir’in arkadaşı Eftalya Hazar’ın duygulandıran konuşması

Ordu'nun Altınordu ve Fatsa ilçelerinde, Altınordu'da bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir için yürüyüş yapıldı. Ceren Özdemir'in arkadaşı Eftalya Hazar da büyük bir üzüntü içinde olduklarını ve Ceren'i unutturmayacaklarını ifade etti.