Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Ceren Özdemir cinayetinde yeni gelişme Özgür Arduçun cezasına onama talebi
3. SAYFA

Ceren Özdemir cinayetinde yeni gelişme: Özgür Arduç'un cezasına 'onama' talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'a "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını talep etti.

Haber Merkezi AA
Ceren Özdemir öldürülmeden kısa süre önce.
Ceren Özdemir öldürülmeden kısa süre önce.

Ceren Özdemir cinayetinin faili Arduç hakkındaki dava dosyası, Yargıtay'a geldi.

"Canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Arduç hakkındaki kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca tebliğname hazırlandı.

  • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının dosyayla ilgili kararı verecek Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderdiği tebliğnamede, Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması istendi.

Ceren Özdemir’in katilinden pişkin sözler: Mahkemeye gelmekten bıktım
GÜNDEM
Ceren Özdemir’in katilinden pişkin sözler: Mahkemeye gelmekten bıktım

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca Arduç hakkında dava açılmış, yargılamayı yapan Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi ise 20 Ocak'taki ikinci duruşmada Arduç'a "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, cezada indirim uygulamamıştı.

Ceren Özdemir’e memleketinde büyük vefa: Ordu'nun en büyük meydanına ismi verildi
GÜNDEM
Ceren Özdemir’e memleketinde büyük vefa: Ordu'nun en büyük meydanına ismi verildi

İstinaf kanun yoluna başvurulması üzerine ise Arduç hakkındaki karar, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmuştu.

Ceren Özdemir'in katilinin zıpkın çalma çabaları güvenlik kamerasında
OYNAT 00:48
Ceren Özdemir'in katilinin zıpkın çalma çabaları güvenlik kamerasında
Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'un, ifadesinde de itiraf ettiği 'zıpkın' çalma çabaları, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Katilin, av bayiinde dikkat çekmemek adına rahat tavırları dikkat çekti. Katil Arduç'un, iş yeri sahibine 'Farklı bir ile gideceğim, dönüşte zıpkın alacağım ondan soruyorum' dediği öğrenildi.

Vahşice katledilen Ceren Özdemir’in arkadaşı Eftalya Hazar’ın duygulandıran konuşması
OYNAT
Vahşice katledilen Ceren Özdemir’in arkadaşı Eftalya Hazar’ın duygulandıran konuşması
Ordu'nun Altınordu ve Fatsa ilçelerinde, Altınordu'da bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir için yürüyüş yapıldı. Ceren Özdemir'in arkadaşı Eftalya Hazar da büyük bir üzüntü içinde olduklarını ve Ceren'i unutturmayacaklarını ifade etti.

Ordu Valisi Yavuz: Katil zanlısının 12 suç sabıkası var
OYNAT 00:56
Ordu Valisi Yavuz: Katil zanlısının 12 suç sabıkası var
Ordu Valisi Seddar Yavuz, evinin önünde cezaevi firarisi tarafından bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir'in (20) katil zanlısının suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Vali Yavuz, zanlının 12 adet sabıkası bulunduğunu belirtti.

Ceren Özdemir'i öldüren Özgür A'nın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:22
Ceren Özdemir'i öldüren Özgür A'nın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
Ordu'da Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür A'nın yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı! Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür A'nın polis operasyonu sırasında bir polisi karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
OYNAT 00:18
Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
Ordu'da evinin önünde öldürülen üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in, katil zanlısıyla aynı karede yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.


Abone Ol Google News
Duyan sahile koştu

Duyan sahile koştu

​Antalya'da şaşırtan görüntü, haberi duyan akın etti.
Bu iki şahsa dikkat

Bu iki şahsa dikkat

​Sosyal medyada görüntülerini paylaşıp böyle uyardı.
Terör örgütü YPG/PKK Iraktaki Peşmerge güçlerine ağır silahlarla saldırı düzenledi

Kumar yok çay içmeye geldik

Kumar yok çay içmeye geldik

​Bursa'da pitbull korumalı kumarhaneye baskın.

Fotoğraf çekip valiye atıyorlar

Fotoğraf çekip valiye atıyorlar

​Koronavirüsle mücadele için gizli ekip kurdu.
Değeri 13 milyon TL

Değeri 13 milyon TL

Havalimanında yakalandı, uyuşturucu tacirleri 'pes' dedirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.