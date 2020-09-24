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Gündem Ceren Özdemirin katilinden pişkin sözler Mahkemeye gelmekten bıktım
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Ceren Özdemir’in katilinden pişkin sözler: Mahkemeye gelmekten bıktım

Ordu'da geçen yıl bale dersinden çıkarak evine yürürken takip edilip, bıçaklanarak hunharca öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Cani katil Özgür Arduç, yeniden hakim karşısına çıktı. Arduç'un mahkemedeki, "Yedi buçuk aydır devam ediyor, buraya gelmekten bıktım. Bu mahkemeyi de bitirelim" sözleri ve pişkinliği 'pes' dedirtti.

Haber Merkezi İHA
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Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan balerin Ceren Özdemir’i evine kadar takip edip bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'a ‘canavarca hisle öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Arduç’un, yakalandığı sırada iki polis memurunu bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın üçüncü duruşması görüldü.

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Duruşma ertelenmişti

Olayın işlendiği günün ardından polis ekipleri tarafından yakalanacağı esnada Zeki Çelik ve Haydar Değerli isimli polis memurlarını da bıçakla yaralayan katil Özgür Arduç, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 Şubat ve 31 Mart ve 18 Haziran tarihlerinde hakim karşısına çıkmış, polis memuru Zeki Çelik için Adli Tıp Kurumundan sağlık raporu istenmiş ve mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarih olan bugüne ertelemişti.

Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
OYNAT 00:18
Ceren Özdemir ve katil zanlısı aynı karede
Ordu'da evinin önünde öldürülen üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in, katil zanlısıyla aynı karede yer aldığı görüntüler ortaya çıktı.

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"Mahkemeye gelmekten bıktım, bu davayı da bitirelim"



Özgür Arduç bugün Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 4. kez korona virüs tedbirleri kapsamında maske takılarak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yeniden hakim karşısına çıktı. Polisleri yaralamaktan görülen davada katil Özgür Arduç, "7 buçuk aydır mahkeme devam etti. Ben de gelmekten bıktım. Bu mahkemeyi de bitirelim" diyerek, farklı söyleyecek bir sözünün olmadığını belirtti.

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Ceren Özdemir davasında karar: Özgür Arduç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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Ceren Özdemir davasında karar: Özgür Arduç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
  • Mahkeme heyeti, kati raporun gelmemesi ve raporun alınacağı sürenin uzayacağını dikkate alarak, polisleri yaralama dosyasından Özgür Arduç’u tahliye ettiklerini belirtti. Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.
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