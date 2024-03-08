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Ramazan'a özel irşat programları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan'da kadınlara, gençlere, çocuklara ve engellilere yönelik özel irşat programları düzenleneceğini bildirdi. Erbaş, tüm cami ve Kur'an kurslarında mukabeleler okunacağını belirtti.

04:00 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 03:52 - 8/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan'da ülkenin her köşesinde "Ramazan ve Ahiret Bilinci" teması çerçevesinde irşat programlarının yapılacağını söyledi. Erbaş, başkanlığın konferans salonunda ana teması "Ramazan ve Ahiret Bilinci" olan 2024 Yılı Ramazan Ayı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erbaş, Ramazan'a bu yıl Filistin'de yaşanan katliamların yüreklerde açtığı derin yaralarla girildiğini vurguladı. Ramazan programlarına ilişkin Erbaş, şunları söyledi:


CAMİLERDE TEFSİRLİ MUKABELE

"Ülkemizin her köşesinde 'Ramazan ve Ahiret Bilinci' teması çerçevesinde irşat programları icra edilecek. Ramazan ayı boyunca kadınlara, gençlere, çocuklara ve engellilere yönelik özel irşat programları düzenlenecek. Tüm cami ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunacak. Bunlara katılamayan vatandaşlarımız, Ramazan boyunca her gün Diyanet TV'de okunacak mukabeleleri takip edebilecek." Resmi kurumlarda çalışmaları sebebiyle camilerde okunan mukabelelere iştirak edemeyen kamu görevlilerine yönelik kurumların uygun göreceği yerlerde mukabele okunmasının sağlanacağını bildiren Erbaş, müftülüklerce uygun görülen camilerde vatandaşların Kur'an-ı Kerim'i anlamasını sağlamaya yönelik "Tefsirli Mukabele" programlarının yapılacağını duyurdu.


Ramazan sohbetlerine 'üslup' uyarısı

Ali Erbaş, Ramazan yayınlarına karşı şöyle uyardı: "Bu tür programlarda zaman zaman ibadetlerin polemik konusu yapıldığına şahit oluyoruz. Yapılacak yayınlar ve konuşulacak konular, her şeyden önce milletimizin doğru bilgiyle buluşmasına hizmet etmelidir. Ramazan'ın atmosferine halel getirecek söylemlerden uzak durulmalıdır. İtidalden uzak, nezaket ve zarafetten yoksun bir üslupla din anlatmanın kimseye fayda sağlamayacağı açıktır. Sırf daha çok izlensin düşüncesiyle aykırı söylemlerde bulunmanın, sıra dışı tavır ve davranışlar sergilemenin toplumun din algısında büyük yaralar açacağı izahtan varestedir."


#Ramazan
#Ali Erbaş
#Diyanet İşleri Başkanlığı
35 dakika önce
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