Gazze'de savaşın gölgesinde buruk Ramazan

Terör devleti İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze'ye yönelik saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ramazan ayına sayılı günler kala Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan ve savaş nedeniyle yerinden edilenlerle 1,5 milyon nüfusa ulaşan Refah’ın Tel Sultan bölgesindeki Filistinliler Ramazan ayı hazırlıklarına başladı. Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Savaşa rağmen Ramazan’ı umutla bekleyen Filistinliler, çadırlarını Ramazan fenerleri ve aydınlatmalarla süsledi.
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