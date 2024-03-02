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Dünya

Gazze'de savaşın gölgesinde buruk Ramazan

İsrail ordusunun saldırılarından kaçarak Refah’ın Tel Sultan bölgesine sığınan Filistinliler, Ramazan ayı yaklaşırken çadırlarını fenerlerle süslemeye başladı.

04:00 - 2/03/2024 samedi
Güncelleme: 02:32 - 2/03/2024 samedi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Terör devleti İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürüyor. İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze'ye yönelik saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ramazan ayına sayılı günler kala Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan ve savaş nedeniyle yerinden edilenlerle 1,5 milyon nüfusa ulaşan Refah’ın Tel Sultan bölgesindeki Filistinliler Ramazan ayı hazırlıklarına başladı. Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Savaşa rağmen Ramazan’ı umutla bekleyen Filistinliler, çadırlarını Ramazan fenerleri ve aydınlatmalarla süsledi.



#Gazze
#Ramazan
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