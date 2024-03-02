Gazze'de savaşın gölgesinde buruk Ramazan

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ağır kayıplar verdiği ve ordunun ek askere ihtiyacı olduğu belirtildi. İsrail medyasında yer alan habere göre, İsrail Genelkurmay Başkanlığı ordunun acilen en az 7 bin ek askere ihtiyaç duyduğunu ve bunların yaklaşık yarısının muharebe mevzilerinde görev yapacağı kaydedildi.