Hilal Amerika'dan görülecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Gürhan Eren, Ramazan'ın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre bu yıl ilk olarak Atlas Okyanusu'nda, hemen ardından Kuzey ve Güney Amerika kıtalarından itibaren görülmeye başlanacağını söyledi.
ŞEVVAL HİLALİ ÖNCE ASYA'DAN GÖRÜLECEK
"Başkanlığımız dünyanın herhangi bir yerinde hilalin görülmesine itibar ettiği için Amerika kıtasında görülecek hilalden dolayı 11 Mart'ta Ramazan ayına başlayacağız." diyen Eren, Suudi Arabistan ile birlikte birçok İslam ülkesinin aynı gün Ramazan'a başlayacağını ümit ettiğini belirtti. Eren, şevval (Ramazan Bayramı) hilalinin ise ilk önce Asya kıtasının doğusunda görüleceğini dile getirdi. Şevval hilali öncesinde 8 Nisan'da içtima, 9 Nisan'da ise rüyet olacağı bilgisini paylaşan Eren, "10 Nisan'da Ramazan Bayramı'na kavuşacağız. Şevval hilali Asya kıtasında görüleceği için hava muhalefeti olmadığı takdirde rüyet günü olan 9 Nisan'da hem Türkiye'de hem de Mekke'de hilalin görülebileceğini umut ediyoruz. Dolayısıyla tüm dünyanın Ramazan Bayramı'nı 10 Nisan'da kutlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
İmsakiye mobilde
Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan Türk vatandaşları ve Müslümanların namaz vakit taleplerini karşıladıklarını dile getiren Eren, "Dünyadaki yaklaşık 9 bin 500 yerleşim yerinin imsakiye bilgilerini web site ve mobil uygulamalarda hizmete sunuyoruz." dedi.