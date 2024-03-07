|
Hayat

Hilal Amerika'dan görülecek

Ramazan hilali, ilk önce Atlas Okyanusu'nda, ardından Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında görülecek. İslam ülkeleri, Ramazan'a ve bayrama birlikte girecek.

04:00 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:50 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Gürhan Eren, Ramazan'ın başladığını bildiren hilalin, hicri takvime göre bu yıl ilk olarak Atlas Okyanusu'nda, hemen ardından Kuzey ve Güney Amerika kıtalarından itibaren görülmeye başlanacağını söyledi.

ŞEVVAL HİLALİ ÖNCE ASYA'DAN GÖRÜLECEK

"Başkanlığımız dünyanın herhangi bir yerinde hilalin görülmesine itibar ettiği için Amerika kıtasında görülecek hilalden dolayı 11 Mart'ta Ramazan ayına başlayacağız." diyen Eren, Suudi Arabistan ile birlikte birçok İslam ülkesinin aynı gün Ramazan'a başlayacağını ümit ettiğini belirtti. Eren, şevval (Ramazan Bayramı) hilalinin ise ilk önce Asya kıtasının doğusunda görüleceğini dile getirdi. Şevval hilali öncesinde 8 Nisan'da içtima, 9 Nisan'da ise rüyet olacağı bilgisini paylaşan Eren, "10 Nisan'da Ramazan Bayramı'na kavuşacağız. Şevval hilali Asya kıtasında görüleceği için hava muhalefeti olmadığı takdirde rüyet günü olan 9 Nisan'da hem Türkiye'de hem de Mekke'de hilalin görülebileceğini umut ediyoruz. Dolayısıyla tüm dünyanın Ramazan Bayramı'nı 10 Nisan'da kutlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İmsakiye mobilde

Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan Türk vatandaşları ve Müslümanların namaz vakit taleplerini karşıladıklarını dile getiren Eren, "Dünyadaki yaklaşık 9 bin 500 yerleşim yerinin imsakiye bilgilerini web site ve mobil uygulamalarda hizmete sunuyoruz." dedi.


Albayrak Grubu Ramazan-ı Şerifi İslam kültürünü ön plana alarak karşılıyor: Batı Kültürü değil Ramazan Geleneği
Albayrak Grubu Ramazan-ı Şerifi İslam kültürünü ön plana alarak karşılıyor: Batı Kültürü değil Ramazan Geleneği

İslam âleminde ibadetin, sabrın ve kardeşlik hukukunun idrak edildiği Ramazan-ı Şerif, bir medeniyet biçimi olarak geleneğin izlerini taşımaya devam ediyor. Milli ve manevi değerleri kurum kültürünün temel önceliği olarak belirleyen Albayrak Grubu, Ramazan ayını İslam kültürünün yaşatılmasını ön plana alarak karşılıyor. Grubun, Ramazan süsleriyle donatılmış binası, “Nerede o eski Ramazanlar?” sorusuna verilmiş bir cevap gibi karşımıza çıkıyor. 'Batı Kültürü değil Ramazan Geleneği' temasıyla yola çıkan ve Ramazan etkinlikleriyle esin kaynağı olan Albayrak Grubu öncülük ettiği farkındalık akımına tüm şirketleri davet ediyor.


#Ramazan
#Aktüel
#Hayat
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SED yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet mart ayı aile destek ödeme takvimi