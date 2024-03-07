Hilal Amerika'dan görülecek

"Başkanlığımız dünyanın herhangi bir yerinde hilalin görülmesine itibar ettiği için Amerika kıtasında görülecek hilalden dolayı 11 Mart'ta Ramazan ayına başlayacağız." diyen Eren, Suudi Arabistan ile birlikte birçok İslam ülkesinin aynı gün Ramazan'a başlayacağını ümit ettiğini belirtti. Eren, şevval (Ramazan Bayramı) hilalinin ise ilk önce Asya kıtasının doğusunda görüleceğini dile getirdi. Şevval hilali öncesinde 8 Nisan'da içtima, 9 Nisan'da ise rüyet olacağı bilgisini paylaşan Eren, "10 Nisan'da Ramazan Bayramı'na kavuşacağız. Şevval hilali Asya kıtasında görüleceği için hava muhalefeti olmadığı takdirde rüyet günü olan 9 Nisan'da hem Türkiye'de hem de Mekke'de hilalin görülebileceğini umut ediyoruz. Dolayısıyla tüm dünyanın Ramazan Bayramı'nı 10 Nisan'da kutlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.