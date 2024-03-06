İDDEF 56 ülke 310 bölgede ramazan çalışmaları yapacak

2024 yılı Ramazan çalışmalarını "İyilik Seninle” sloganıyla başlatan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ‘Gazze ve tüm mazlum coğrafyalara Ramazan ol’ diyerek 56 ülke 310 bölgede hayırseverlerin bağışlarını gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim edecek. Zekat, fitre, fidye, kumanya, iftar ve diğer yardımları, Türkiye dahil Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki yoksul kimselere, kuraklık, açlık ve iç savaş yaşayan kriz içindeki ülkelere, medreselerde ücretsiz eğitim gören öğrencilere ve onların yoksul ailelerine ulaştıracak. İDDEF, Türkiye’deki ekipleri ve dünyanın dört bir yanındaki yerel görevlileri ile muhtaç kimseler için hazırlanan kumanyaları evlere teslim edecek. 2024 yılı için fitre bedeli 130 lira olarak belirlenirken içerisinde temel ihtiyaç gıdalarının bulunduğu kumanya paketleri için yardımda bulunmak isteyenler 750 lira bağışta bulunabilecek.





İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’da mazlum coğrafyadaki kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Emanet ettiğiniz zekat, fitre, fidye, iftar, kumanya ve bağışlarınızı gerçek ihtiyaç sahibi ailelere, öğrencilere ve yetimlere ulaştırıyoruz. Yardımlarınızı, Gazze'de bombalar altında kalan ve dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki yoksul ailelere teslim ediyoruz. Tarihinin en zor Ramazan ayını geçirecek olan Gazze ve tüm mazlum coğrafyalara Ramazan ol anlayışıyla insanlığın iç savaş ve getirdiği zorluklarla mücadele ettiği Yemen, Suriye ve Afganistan'da, yokluk ve yoksulluğun hüküm sürdüğü Afrika'da çalışmalar yapıyoruz. 6 Şubat Asrın Felaketi'nde büyük bir yıkım yaşayan deprem bölgesindeki afetzede ailelerimize mobil aşevimiz ile iftar ve sahur ikramında bulunarak, hanelerine kumanya teslim ediyoruz” denildi.

Suyun ve eğitimin öneminin belirtildiği açıklamada, “Dünyanın onlarca ülkesindeki medreselerde eğitim alan öğrencilere ve muhtaç çocuklara bayramlık kıyafet hediye ediyoruz. Afrika ve Güney Asya’da susuzluk yaşayan ve kirli suları içmek zorunda kalan kardeşlerimiz için yıl boyunca sürdürdüğümüz su çalışmalarına Ramazan’da daha da ağırlık vererek suyun önemini bir kez daha yaşadığımız günlerde insanlığa umut oluyoruz. Kur’an ayı Ramazan’da hediye ettiğiniz Kur’an-ı Kerimleri Ümmet coğrafyasının en ücra köşelerine kadar ulaştırıyoruz. Sen de bu Ramazan dünyanın dört bir yanındaki gerçek ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürebilir, iyiliğinle gönüllere dokunabilirsin. Çünkü İyilik Seninle güzel, İyilik Seninle anlamlı ve İyilik Seninle ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor” ifadelerine yer verildi.