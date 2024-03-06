Albayrak Grubu Ramazan-ı Şerifi İslam kültürünü ön plana alarak karşılıyor: Batı Kültürü değil Ramazan Geleneği

Grup, esin kaynağı olan süslemelerinin yanında her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı boyunca çalışanları ve misafirleri için gerçekleştireceği söyleşi, tiyatro etkinlikleri, Mukabele okunması ve iftar sofralarıyla dolu bir program hazırlıyor.
Bir Medeniyeti Yaşatmak
Hilali gözlemekten, mahyaların ne zaman yakılacağına, Ramazan boyunca davulcu eşliğinde insanları sahura kaldırmak için okunan şiirlerden aile sofralarına kadar geniş bir kültür dünyasını içerisinde barındıran Ramazan ayı bu sene de coşkuyla karşılanıyor.
'Batı Kültürü değil Ramazan Geleneği' temasıyla yola çıkan ve Ramazan etkinlikleriyle esin kaynağı olan Albayrak Grubu öncülük ettiği farkındalık akımına tüm şirketleri davet ediyor.