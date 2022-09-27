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ANKARA

Sağlık Bakanı Koca: Mevcut hastaneler kapanmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Ankara'da açılacak olan Etlik Şehir Hastanesi'nin Ankara'nın ikinci büyük sağlık kompleksi olacağını söyledi. Mevcut hastanelerin hasta kabulüne devam edeceğini belirten Koca, "Onkoloji Hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız. Kapasite değişiklikleri olabilir, yenilenme çalışmaları olabilir ama hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecekler. Mevcut hastanelerimizin hiçbiri sağlık amacı dışında asla kullanılmayacak" dedi. Koca, Kovid-19 salgınının halen bitmediğini hatırlatarak hatırlatma dozlarının yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca: Mevcut hastaneler kapanmayacak
Sağlık Bakanı Koca: Mevcut hastaneler kapanmayacak

Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koca, özetle şunları söyledi:

AMACI DIŞINDA KULLANILMAYACAK

"Çarşamba günü Etlik Şehir Hastanemiz açılıyor. Ankara’mız ikinci büyük hastane kompleksine kavuşuyor. Mevcut hastanelerimizin durumu ne olacak? Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji Hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız. Kapasite değişiklikleri olabilir, yenilenme çalışmaları olabilir ama hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecekler. Mevcut hastanelerimizin hiçbiri sağlık amacı dışında asla kullanılmayacak.

KOVID KORKU UNSURU OLMAMALI

Salgın ortadan kalkmış değil. Ancak etkisini yitirdiği bir gerçek. İki yıl önceye göre bugün hastalıkla mücadelede çok önemli tecrübeler edindiğimiz gibi hastalık da eski gücünü kaybetti. Gerek aşı olma oranları, gerek tedavide elde edilen başarı hastalığın etkisinin azalmasında etkili oldu. Ancak bir gerçek var. Hastalık halen var. Salgın dalgalı bir seyir izlediğinden, belirli dönemlerde de vaka sayıları artış gösteriyor. Avrupa’da vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artışlar olabilir. Dediğim gibi artık Kovid ile yaşamayı öğrendik. Önemli bir tedbirimiz de aşılar. İleri yaştaki tüm vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemli. Kovid-19 artık bir korku unsuru olmamalı. Riskli gruplarda hatırlatma dozlarını ihmal etmememiz önemli.

AŞILARLA YIKICI ETKİYİ BERTARAF ETTİK

Birincil aşılamada çok yüksek oranlara ulaştık. Vatandaşımız bu konuda büyük hassasiyet gösterdi ve salgının yıkıcı etkisini böylece bertaraf ettik. Hatırlatma dozu aşılarında da bir sorun yok. İleri yaştaki vatandaşlarımız her zaman uyarılarımızı dikkate alarak aşılarını oldular. Riskli gruplardaki kişiler de hatırlatma dozlarını oluyorlar. Buradan bir kere daha çağrıda bulunayım. Risk grupları ve ileri yaştaki vatandaşlarımız hatırlatma dozlarını ihmal etmesinler.

Kasım-Aralık öncesi hazırlığımızı yapalım, büyüklerimize bir an önce aşılarını tamamlatalım. Ben kendim de dahil olmak üzere bütün aileme TURKOVAC aşısı yaptırdım. Aşı etkilerini de yan etkilerini de merkezi olarak takip ediyoruz. Aşı yan etkilerine yönelik tedbir gerektirecek özel bir durum tespit edilmedi.

YETERLİ GRİP AŞIMIZ MEVCUT

Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut.

BAŞVURU 7 BİNİ GEÇTİ

Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru sayısı 7 bini geçti. Açtığımız açıktan atama kadrolarına başvuru süresi 29 Eylül Perşembe günü sona eriyor. Talebin yoğunlaşarak artacağını düşünüyoruz."

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