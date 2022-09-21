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POLİTİKA

Bakan Koca: Kapatılacak hastanemiz yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılacağı yönündeki iddialara cevap verdi. Bakan Koca; 'Hastanenin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok.' ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca: Kapatılacak hastanemiz yok
Bakan Koca: Kapatılacak hastanemiz yok​ ​

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması şöyle:
"Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül’de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok."

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