Bakan Koca: Kapatılacak hastanemiz yok​ ​

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması şöyle:

"Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül’de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok."



ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ





ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ 28 Eylülde açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun. REKLAM September 21, 2022

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