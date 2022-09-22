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POLİTİKA

Etlik Şehir Hastanesi açılıyor

Sağlık Bakanı Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışı nedeniyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılacağı iddialarını yalanladı. Koca, "Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Etlik Şehir Hastanesi açılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Açılış müjdesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği Etlik Şehir Hastanesi'nde, son hazırlıklar sürerken Bakan Fahrettin Koca hastanede bir incelemede bulunmuştu. Türkiye’nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi'nin toplam yatak kapasitesinin 3 bin 724, poliklinik sayısının ise 938 olacağı belirtilmişti.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nin 28 Eylül'de açılışı sonrası, Onkoloji ve Dışkapı Eğitim ve Araştırma hastanelerinin ise hizmet vermeyeceği iddiaları üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.

  • Bakan Koca paylaşımında şunları kaydetti:
  • Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylülde açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun.

Bakan Koca: Kapatılacak hastanemiz yok
GÜNDEM
Bakan Koca: Kapatılacak hastanemiz yok
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