Gündem Sağlık Bakanı Kocadan "TUS" açıklaması Yayımlanmak üzere ÖSYMye gönderildi
POLİTİKA

Sağlık Bakanı Koca'dan "TUS" açıklaması: Yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Eylül'de düzenlenen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kapsamında eğitim kurumlarında 9 bin 911 kontenjan planlandığını, kontenjan dağılımlarının kılavuzda yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
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Sağlık Bakanı Koca'dan "TUS" açıklaması: Yayımlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4 Eylül'de düzenlenen TUS'a 24 bin 459 uzman adayının katıldığını aktardı.

Koca, "Bu dönem için eğitim kurumlarına 9 bin 338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dahil edildiğinde toplam 9 bin 911 kontenjan planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'ye gönderildi." ifadesini kullandı.
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