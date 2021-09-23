Sahte içki kâbusu yeniden başladı: 8 kişi hayatını kaybetti

Bursa’da geçen yıl Aralık ayında alkol aldıktan sonra fenalaşan 17 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi ve İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Zehirlenenlerden, Mehmet İncili, Sümer Çam, İrfan Çivi, Mehmet Süpürgeci, Kenan Çetinkaya, Ufuk Gezercan ve Mümin Ayyıldız yaşamlarını yitirirken, durumu ağır olan Fatih Demir Yağız ise yoğun bakıma alındı.

Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam eden Fatih Demir Yağız, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi.

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Geçimini erkek kuaförlüğü yaparak kazanan evli ve 2 çocuk babası Yağız, aynı gün, Merkez Osmangazi ilçesi Armutköy’de, ikindide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Fatih Demir Yağız’ın yaşamını yitirmesiyle, sahte içki olayında ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

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6 sanığın yargılanması sürüyor



Bu arada, sattıkları sahte içki ile birden fazla kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla, haklarında, ölümüne neden oldukları her bir kişi için, "Olası Kasıtla ölüme Sebebiyet Vermek" suçlarından dava açılan 6 sanığın yargılanmaları, Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

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