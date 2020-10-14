​Sahte içki kâbusu: Sekiz şehirde 44 kişi öldü​!

Türkiye genelinde son günlerde sahte alkol ve sahte etil alkolde bağlı ölüm ve zehirlenmelerin artması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı çalışma başlattı. Geçtiğimiz hafta Mersin, Kırıkkale ve İzmir’de başlayarak ardı ardına gelen zehirlenme ve ölüm haberlerinin son dalgası İstanbul’da yaşandı. Ülke genelinde sahte içki ve etil alkole bağlı olarak ölenlerin sayısı 44’e yükselirken, sadece İstanbul’da 7 kişi hayatını kaybetti. Sahte etil alkolün peşine düşen KOM Dairesi ise İstanbul Avcılar’daki bir depoya baskın düzenledi.

YURT GENELİNE DAĞITTILAR

Mersin’de 5 kişinin ölümüne, 8 kişinin ise zehirlenmesine neden olan sahte etil alkolün imal edildiği adresi tespit eden Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bilgileri Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Dairesi ile paylaştı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele polisleri Avcılar’daki depoya dün sabah baskın düzenledi. Kozmetik ürün deposu olarak kiralanıp içki imalathanesine dönüştürülen depoda 6 ton etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Suçüstü yakalanan Z.İ.(40), H.Ç.(27) ve Ş.C.(22) gözaltına alındı. Şüphelilerin metil alkolü damıtarak etil alkol ürettiği, ürettikleri etil alkolden sahte içki yaparak yurt genelindeki temsilcileri aracılığı ile dağıtım yaptıkları da tespit edildi.

BÜFEDE SAHTE İÇKİ

İstanbul’da sahte alkolden ilk ölüm Kartal’da meydana geldi. Avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu, 10 Ekim Cumartesi günü evinin yakınındaki bir tekel bayiinden aldığı alkolü evinde içerek zehirlendi ve hastaneye kaldırıldı. 6 yaşında bir çocuğu olan 36 yaşındaki genç avukat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı gün Silivri’de yaşayan İlyas Y.’de içtği sahte içkiden zehirlenerek yakınları tarafından Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da Gaziosmanpaşa Özel Avrupa Şafak Hastanesi’ne sevk edilen İlyas Y. kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

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SEYYAR SATICIDAN ALDILAR

Yine 10 Ekim Cumartesi günü Bahçelievler’de yaşayan iş insanı Sevim Ş., arkadaşı Salih Ö.’nün seyyar satıcı olan Ercan P.’den aldığı 2 adet viskiyi içti ve zehirlendi. Gece geç saatlerde hastaneye kaldırılan iş insanı Sevim Ş. bir gün sonra hayatını kaybederken, viskileri satan seyyar satıcı Ercan P. ile içkileri temin ettiği belirlenen İbrahim B. dün Avcılar’da yakalanarak gözaltına alındı. Araçlarında ve adreslerinde çok sayıda sahte viski ele geçirilen Ercan P. ve İbrahim B. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sorguya alındı.

15 kişi yoğun bakımda

Polis kayıtlarına göre alkol zehirlenmesi teşhisiyle son 4 gün içerisinde İstanbul’da hastaneye kaldırılan 29 kişiden 7’si hayatını kaybederken, 7 kişi de kurtarılarak taburcu edildi. 15 kişinin ise yoğun bakım servislerindeki tedavisi devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, sahte içki ölümleriyle ilgili 58 şüpheliden 7’sinin tutuklandığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, son zamanlarda yaşanılan alkollü içki zehirlenmesine bağlı olarak farklı illerdeki ölüm olayları ile ilgili emniyet birimlerince yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 58 şüpheliden 7’sinin tutuklandığını açıkladı. Açıklamada, “Olaylarla ilgili Emniyet birimlerimizce yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 58 şüpheliden 7’si tutuklanmıştır” denildi.

Polis peşine düştü

Emniyet birimlerinin sahte içkinin dağıtıldığı yerlerin tespiti sürerken önceki gün bir avukatın hayatını kaybettiği İstanbul’da sahte içkiden ölenlerin sayısı ise 7’ye yükseldi. Kartal’da geçtiğimiz Cumartesi günü sahte içkiden hayatını kaybeden avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu’na içkiyi satan büfe sahibi ve bir çalışanı gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Savcılığın yeni talimatı sonrası büfe sahibi Güngör G., büfe çalışanı Yavuz Ö. ve sahte içkiyi temin eden Anıl O. İ. hakkında taksirle öldürme ve taksirle yaralama suçlarından tekrar gözaltı kararı çıkarıldı.

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