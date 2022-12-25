Gündem Şanlıurfa merkezli PKK/KCK operasyonu 8 şüpheli gözaltına alındı
ŞANLIURFA

Şanlıurfa merkezli PKK/KCK operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kayseri, İzmir, Van ve Iğdır'da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Şanlıurfa merkezli PKK/KCK operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa

İl Jandarma Komutanlığının, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'da PKK'nın sözde şehir yapılanmasında yer alan ve Suriye'deki teröristlerle irtibat kurarak Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde eylem yapma hazırlığında olan teröristlerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.

Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kayseri, İzmir, Van ve Iğdır'da düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

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