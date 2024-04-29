UEDAŞ, Bursa genelinde yapılacak olan elektrik kesintileri hakkında bir açıklama yaptı. Peki, Bursa'nın hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar..
BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN UEDAŞ AÇIKLAMA YAPTI
Bursa'nın çeşitli ilçelerinde planlanan elektrik kesintileri, vatandaşların günlük yaşamlarını etkileyecek. UEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, kesintilerin nedeni altyapı çalışmaları ve bakım onarım işlemleri olarak açıklandı.
BURSA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİKLER KESİLDİ?
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) tarafından yapılan 29 Nisan tarihli duyuruya göre, Bursa'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.
- BÜYÜKORHAN
- GÜRSU
- YILDIRIM
- İZNİK
- İNEGÖL
- HARMANCIK
- NİLÜFER
- KARACABEY
- MUDANYA
- ORHANELİ
- OSMANGAZİ
- ORHANGAZİ
- MUSTAFAKEMALPAŞA
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Elektrik kesintisi Bursa'da yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar, bu sorusunun cevabını internet üzerinden arıyor. İşte, elektrik kesilen ilçelerde kesinti yaşanacak tarih ve saatler...
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Bademlik
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Karaçukur
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Mazlumlar
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Ericek
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Geynik
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Karalar
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Cumhuriyet
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Kuşlar
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Osmanlar
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 13.00 Kurtuluş
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 İshaklar
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Gedikören
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Akpınar
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kocapınar
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kışmanlar
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Ilıcaksu
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Dedebali
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kozluca
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Dutluca
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Bekdemirler
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Karaca
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Delicegüney
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Gökçeler
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kepekdere
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Balatdanişment
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Alutca
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 15.00 Boğazköy
29 Nisan Pazartesi 15.15 - 17.15 Süleymaniye
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Candarlı
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Kutluca
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Kırıntı
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Hacıosman
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Elmalı
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Gürmüzlü
29 Nisan Pazartesi 10.30 - 14.30 Subaşı
30 Nisan Salı 10.00 - 12.00 Ova Hamidiye
30 Nisan Salı 10.00 - 12.00 Beylik
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Canbalı
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Yeni
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Bakırköy
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Yolağzı
2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Canbalı
2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Yeni
2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Bakırköy
2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Yolağzı
30 Nisan Salı 09.00 - 13.00 Barakfakih
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Hançerli
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 13.00 Ocaklı
30 Nisan Salı 10.00 - 12.00 Adaköy
30 Nisan Salı 14.00 - 16.00 Koşuboğazı
30 Nisan Salı 14.00 - 16.00 Yumurcaklı
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Tepecik
2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Tepecik
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 12.00 Akçalar
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Ataevler
29 Nisan Pazartesi 14.00 - 18.00 Demirci
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Girencik
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Akçabük
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Çöreler
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Yörükler
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Deliballılar
29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Karabekirpaşa
29 Nisan Pazartesi 11.00 - 18.00 Cihanköy
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Gölyaka
30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Dutluca
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Selçukgazi
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Dürdane
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Seç
30 Nisan Salı 13.00 - 17.00 Doğanevler
30 Nisan Salı 13.00 - 17.00 Küçükbalıklı
30 Nisan Salı 13.00 - 17.00 Veysel Karani
30 Nisan Salı 13.00 - 17.00 İsmetiye
30 Nisan Salı 13.00 - 17.00 Demirtaş Cumhuriyet
30 Nisan Salı 11.00 - 13.00 Yenibağlar
30 Nisan Salı 11.00 - 13.00 Emek Adnan Menderes
2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Demirtaş Cumhuriyet
30 Nisan Salı 10.00 - 16.00 Eğerce
1 Mayıs Çarşamba 10.00 - 16.00 Toprakdere
1 Mayıs Çarşamba 10.00 - 16.00 Çamönü
1 Mayıs Çarşamba 10.00 - 16.00 Günece
29 Nisan Pazartesi 14.30 - 15.30 Mollaarap
29 Nisan Pazartesi 09.00 - 10.00 Eğitim
29 Nisan Pazartesi 09.30 - 13.00 Hacivat
29 Nisan Pazartesi 13.00 - 14.00 Mollaarap
29 Nisan Pazartesi 13.00 - 14.00 Karaağaç
29 Nisan Pazartesi 10.30 - 12.00 Eğitim
30 Nisan Salı 09.00 - 13.00 Karapınar
30 Nisan Salı 09.00 - 10.00 Mollaarap
30 Nisan Salı 13.00 - 16.00 Vatan
30 Nisan Salı 13.00 - 16.00 Millet
2 Mayıs Perşembe 09.00 - 13.00 Demetevler
BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş UEDAŞ kesinti sorgulama işlemlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: