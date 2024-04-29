Dicle Elektrik bazı sosyal medya organlarında bilinçli ve yanıltıcı olarak gündeme getirilen dağıtım bölgesinde genel bir enerji kesintisi yapıldığı iddialarına yönelik açıklama yaptı. Dicle Elektrik yetkilileri yaptıkları açıklamada 10 yılı aşkın süredir kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz elektrik vizyonu çerçevesinde bölgeye sağladıkları katkıyı bir kez daha özetledi. Ayrıca açıklamada Dicle Elektrik hizmet bölgesindeki tarım sulama alanlarında, öngörülmeyen oranlarda kaçak ve kayıt dışı elektrik kullanımının olduğu aktarıldı.