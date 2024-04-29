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Bursa'nın 13 ilçesinde elektrikler yok! Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Nisan 2024 Bursa UEDAŞ'tan elektrik kesinti saatlerine ilişkin açıklama

Bursa Merkezde yaşayan vatandaşların araştırdığı elektrik kesintisi, sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. UEDAŞ kesinti ve arıza sorgulama ekranı üzerinden araştırılan ilçelerde 'elektirkler ne zaman gelecek' sorusuna yanıt aranıyor. Harmancık, İnegöl, İznik, Mudanya, Nilüfer, Orhaneli, Yıldırım, Osmangazi gibi ilçelerde kesintindeki son durum merak ediliyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? Bursa'nın hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor? İşte 29 Nisan Pazartesi Bursa elektrik kesintisine ilişkin son bilgiler...

14:54 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Elektrik kesintisi
Elektrik kesintisi

UEDAŞ, Bursa genelinde yapılacak olan elektrik kesintileri hakkında bir açıklama yaptı. Peki, Bursa'nın hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar..

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN UEDAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Bursa'nın çeşitli ilçelerinde planlanan elektrik kesintileri, vatandaşların günlük yaşamlarını etkileyecek. UEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, kesintilerin nedeni altyapı çalışmaları ve bakım onarım işlemleri olarak açıklandı.

BURSA'NIN HANGİ İLÇELERİNDE ELEKTRİKLER KESİLDİ?

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) tarafından yapılan 29 Nisan tarihli duyuruya göre, Bursa'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.

İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler;
  • BÜYÜKORHAN
  • GÜRSU
  • YILDIRIM
  • İZNİK
  • İNEGÖL
  • HARMANCIK
  • NİLÜFER
  • KARACABEY
  • MUDANYA
  • ORHANELİ
  • OSMANGAZİ
  • ORHANGAZİ
  • MUSTAFAKEMALPAŞA

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrik kesintisi Bursa'da yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar, bu sorusunun cevabını internet üzerinden arıyor. İşte, elektrik kesilen ilçelerde kesinti yaşanacak tarih ve saatler...

BÜYÜKORHAN:

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Bademlik

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Karaçukur

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Mazlumlar

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Ericek

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Geynik

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Karalar

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Cumhuriyet

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Kuşlar

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Osmanlar

GÜRSU:

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 13.00 Kurtuluş

HARMANCIK:

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 İshaklar

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Gedikören

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Akpınar

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kocapınar

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kışmanlar

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Ilıcaksu

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Dedebali

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kozluca

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Dutluca

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Bekdemirler

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Karaca

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Delicegüney

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Gökçeler

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Kepekdere

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Balatdanişment

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 16.30 Alutca

İNEGÖL:

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 15.00 Boğazköy

29 Nisan Pazartesi 15.15 - 17.15 Süleymaniye

İZNİK:

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Candarlı

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Kutluca

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Kırıntı

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Hacıosman

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Elmalı

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Gürmüzlü

KARACABEY:

29 Nisan Pazartesi 10.30 - 14.30 Subaşı

30 Nisan Salı 10.00 - 12.00 Ova Hamidiye

30 Nisan Salı 10.00 - 12.00 Beylik

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Canbalı

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Yeni

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Bakırköy

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Yolağzı

2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Canbalı

2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Yeni

2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Bakırköy

2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Yolağzı

KESTEL:

30 Nisan Salı 09.00 - 13.00 Barakfakih

MUDANYA:

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Hançerli

MUSTAFAKEMALPAŞA:

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 13.00 Ocaklı

30 Nisan Salı 10.00 - 12.00 Adaköy

30 Nisan Salı 14.00 - 16.00 Koşuboğazı

30 Nisan Salı 14.00 - 16.00 Yumurcaklı

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Tepecik

2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Tepecik

NİLÜFER:

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 12.00 Akçalar

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Ataevler

29 Nisan Pazartesi 14.00 - 18.00 Demirci

ORHANELİ:

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Girencik

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Akçabük

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Çöreler

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Yörükler

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Deliballılar

29 Nisan Pazartesi 10.00 - 18.00 Karabekirpaşa

ORHANGAZİ:

29 Nisan Pazartesi 11.00 - 18.00 Cihanköy

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Gölyaka

30 Nisan Salı 09.00 - 17.00 Dutluca

OSMANGAZİ:

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Selçukgazi

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Dürdane

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 17.00 Seç

30 Nisan Salı 13.00 - 17.00 Doğanevler

30 Nisan Salı 13.00 - 17.00 Küçükbalıklı

30 Nisan Salı 13.00 - 17.00 Veysel Karani

30 Nisan Salı 13.00 - 17.00 İsmetiye

30 Nisan Salı 13.00 - 17.00 Demirtaş Cumhuriyet

30 Nisan Salı 11.00 - 13.00 Yenibağlar

30 Nisan Salı 11.00 - 13.00 Emek Adnan Menderes

2 Mayıs Perşembe 09.00 - 17.00 Demirtaş Cumhuriyet

YENİŞEHİR:

30 Nisan Salı 10.00 - 16.00 Eğerce

1 Mayıs Çarşamba 10.00 - 16.00 Toprakdere

1 Mayıs Çarşamba 10.00 - 16.00 Çamönü

1 Mayıs Çarşamba 10.00 - 16.00 Günece

YILDIRIM:

29 Nisan Pazartesi 14.30 - 15.30 Mollaarap

29 Nisan Pazartesi 09.00 - 10.00 Eğitim

29 Nisan Pazartesi 09.30 - 13.00 Hacivat

29 Nisan Pazartesi 13.00 - 14.00 Mollaarap

29 Nisan Pazartesi 13.00 - 14.00 Karaağaç

29 Nisan Pazartesi 10.30 - 12.00 Eğitim

30 Nisan Salı 09.00 - 13.00 Karapınar

30 Nisan Salı 09.00 - 10.00 Mollaarap

30 Nisan Salı 13.00 - 16.00 Vatan

30 Nisan Salı 13.00 - 16.00 Millet

2 Mayıs Perşembe 09.00 - 13.00 Demetevler

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş UEDAŞ kesinti sorgulama işlemlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:



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