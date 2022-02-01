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ANKARA

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Milli Muharip Uçakta hedefimizin arkasındayız

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak için belirlenen hedeflerin arkasında olduklarını söyledi. Demir, “18 Mart 2023 inandırıcı bir hedeftir. Bunu gerçekleştireceğiz” dedi. Demir, S400’te ikinci bataryanın teknoloji konusundaki görüşmeler nedeniyle geciktiğini kaydetti.


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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: ​​Milli Muharip Uçakta hedefimizin arkasındayız
Milli Muharip Uçak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Savunma Sanayiinin 2022 Yılı Hedefleri konulu toplantıda kurum faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Toplantı kapsamında SSB ile Havelsan arasında, Kara Kuvvetleri Simülasyon Sistemleri (KARASİM) Sözleşmesi de imzalandı. Demir, Türkiye’nin her alanda kalkınma hamlesi yaşadığı son 20 yılda en büyük sıçramalardan birini savunma sanayinin yaptığını vurguladı.

İKİNCİ BATARYA NEDEN GECİKTİ?

İsmail Demir, teknoloji transferi konusunda, “Kimse kimseye durduk yere bir şey vermez” dedi. Demir, S-400 sistemlerinde ikinci batarya alımının uzun sürmesini de teknoloji transferi konulu görüşmeler olduğunu anlatırken, “Görüşmelerin bu kadar uzun sürmesi görüşmelerin nedeni, karşı tarafın ketumluğu, bizim o konuda yaptığımız çeşitli manevra ve müzakereler. Bu sebepten uzun süre aldı ve bu ilişki çerçevesinde de biz belirli ölçüde belirli aşamaları kat edebileceğimiz bir çerçeve çizebilmek için çalıştık. O çerçeveyi çizebilecek noktaya geldiğimizi sanıyorum” dedi.

İsmail Demir, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya gazetemiz Ankara temsilcisi Fazlı Şahan da katıldı.
İsmail Demir, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya gazetemiz Ankara temsilcisi Fazlı Şahan da katıldı.

18 MART 2023 İNANDIRICI BİR HEDEF

Milli Muharip Uçak konusunda TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in iddialı hedeflerine ilişkin Demir, “Oldukça iddialı. Bunun da farkındayız. İddialı hedef koyan yine TUSAŞ ve TUSAŞ yöneticileri. Biz de bunu destekliyoruz. Bu yükün altına giren onlar. Biz de bu yükü kaldırmak için olanca gücümüzle destek vereceğiz. 18 Mart 2023 rolant için inandırıcı bir hedeftir. Bunun gerçekleştirileceğine inanıyoruz. Faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor” şeklinde konuştu.

İHRAÇ İZİNLERİ BEKLETİLİYOR

Demir, ambargolar konusunda, “Çok açık olarak, Türkiye’ye ambargo koyduk diye ilan eden ülke sayısı çok fazla değil ancak ihraç edilme aşamasında ihraç izinlerinin bekletildiğini, çok uzun değerlendirme sürdüğünü görebiliyorsunuz” dedi. Demir, Pakistan’a ATAK satışı konusunda da aynı sorunun yaşandığını anımsattı.

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