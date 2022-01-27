Ekonomi Milli Muharip Uçakta heyecanlandıran gelişme TUSAŞ dünyanın en büyük 3D yazıcısını satın aldı
SAVUNMA SANAYİ

Milli Muharip Uçak'ta heyecanlandıran gelişme: TUSAŞ dünyanın en büyük 3D yazıcısını satın aldı

ABD merkezli Sciaky şirketi, TUSAŞ’ın dünyanın en büyük metal elektron ışınlı 3 boyutlu yazıcısı EBAM 300 serisini sipariş ettiğini açıkladı. Metal yazıcı, 6 metre uzunluğundaki titanyum hava aracı parçalarını 3D olarak basabilecek. 3D Yazıcı, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’nde kullanılmak üzere tedarik edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Milli Muharip Uçakta heyecanlandıran gelişme: TUSAŞ dünyanın en büyük 3D yazıcısını satın aldı
Milli Muharip Uçağı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Dünyanın en büyük Metal Elektron Işınlı 3 Boyutlu (3D) Yazıcısı EBAM 300 Serisi'ni satın aldı.

ABD merkezli Sciaky şirketi internet, TUSAŞ’ın dünyanın en büyük metal elektron ışınlı 3 boyutlu yazıcısını sipariş ettiğini açıkladı.

Sciaky şirketinin internet sitesinde duyurulan gelişmeye göre dünyanın en büyük 3D yazısıcı, 6 metre uzunluğundaki titanyum hava aracı parçalarını 3D olarak basabiliyor. 3D Yazıcı, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi’nde kullanılmak üzere tedarik edildi.

TAI ve Sciaky arasındaki sözleşme, TAI'nin EBAM makinesini ve teknolojisini kullanımını optimize etmeyi amaçlayan bir dizi proje üzerinde iş birliğini de içeriyor.

EBAM 300 Serisi 3D yazıcı
EBAM 300 Serisi 3D yazıcı

TUSAŞ’ın Kahramankazan’daki tesislerine kurulacak olan 3D yazıcı; 6 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe ve 1.8 metre yüksekliğe kadar parça basabilecek.

3D yazıcı, büyük ölçekli kaynak işlemleri için hızla bir Elektron Işını Kaynakçısına (EBW) geçebilme özelliğine sahip.

Sciaky Şirketinin Başkanı Scott Phillips, EBAM 3D yazıcı sistemlerini kara, deniz, hava ve uzay uygulamalarında onaylanmış parçalara sahip, dünyanın en çok satılan, büyük ölçekli metal 3D yazıcıları olarak nitelendiriyor.

MMU için titanyum parça üretilecek

Türk savunma sanayiinin en büyük projesi olan Milli Muharip Uçak’ta (MMU), bol miktarda titanyum parça kullanılacak. TUSAŞ 5x7 metre ebatlarındaki bir titanyum parçayı ise üç boyutlu yazıcı ile vakum altında imal edecek.

Milli Muharip Uçağın; 2025 veya 2026 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi, 2029 yılında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi ve 2030’lu yılların başından itibaren başlangıç seviyesi operasyonel kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

Milli Muharip Uçağı'ndan sevindiren haber: İlk parçası tamam
EKONOMİ
Milli Muharip Uçağı'ndan sevindiren haber: İlk parçası tamam

Milli savaş uçağı için dijital ikiz çalışmalarına başlandı
GÜNDEM
Milli savaş uçağı için dijital ikiz çalışmalarına başlandı

Savunma sanayide tarihi gün: Dev tesisler bugün açılıyor
EKONOMİ
Savunma sanayide tarihi gün: Dev tesisler bugün açılıyor
Anne ve babası tutuklandı

Anne ve babası tutuklandı

​Yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze hakkında kan donduran gelişme.
Hangi ürünlerle KDV düşecek?

Hangi ürünlerle KDV düşecek?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı.
Milli Muharip Uçakta heyecanlandıran gelişme

Milli Muharip Uçak'ta heyecanlandıran gelişme

​TUSAŞ dünyanın en büyük 3D yazıcısını satın aldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'nin 'engelleniyoruz' iddiasına yanıt.

​Sağlık durumuna ilişkin duyuruyu kendisi yaptı.

Suudi Arabistan'dan Metaverse hamlesi

Suudi Arabistan'dan Metaverse hamlesi

​Kabe'ye sanal ziyaret gerçekleştirilebilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.