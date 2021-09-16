Milli savaş uçağı için dijital ikiz çalışmalarına başlandı

İklimlendirme sistemi için Türk firmalarıyla ortak şirket kurulduğunu ve bu ihtiyacın yerli imkanlarla karşılanacağını vurgulayan Kotil, şunları kaydetti: Aviyonikleri, bilgisayar donanımlarıyla ilgili ASELSAN'ımız var, yazılımıyla ilgili HAVELSAN'ımız var, TUSAŞ'ın kendi yazılım ekibi var. Savaş uçaklarında kanatların, kontrol yüzeylerinin hareketlerini sağlayan aktüatörleri TUSAŞ, Altınay ve bir Ukrayna firmasının kurduğu ortaklık yapıyor. Kokpiti saran saydam kanopiyi yerli olarak üretmek için çalışıyoruz. Uçağın burnunda çok etkili bir radar var. Bu görevi ASELSAN'a verdik, yapıyor. Uçak üzerinde sensörler, algılayıcılar var, ASELSAN'a, HAVELSAN'a verdik. Merkez bilgisayarları TÜBİTAK BİLGEM yapıyor.