Gündem Şehit Eren Bülbül filmini siyasi bulan CHPli Belediye Başkanı Batura tepki Üzerinde gizli ittifak ortaklarının baskısı mı var?
POLİTİKA İZMİR

Şehit Eren Bülbül filmini siyasi bulan CHP'li Belediye Başkanı Batur’a tepki: Üzerinde gizli ittifak ortaklarının baskısı mı var?

İzmir Konak Belediyesi’nin meclis toplantısında gündeme getirilen Eren Bülbül filminin gösterimi, CHP'li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur tarafından 'siyasi' olduğu gerekçesiyle komisyona sunulmadı. Kararın ardından AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, CHP'li Batur’a tepki gösterdi. Başdaş, "Eren Bülbül’ün hayatını anlatan bu filmi ancak terör örgütü ile bağlantılı isimler siyasi bulabilir. Acaba başkan üzerinde gizli ittifak ortaklarının baskısını mı hissediyor?” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Şehit Eren Bülbül filmini siyasi bulan CHPli Belediye Başkanı Batur’a tepki: Üzerinde gizli ittifak ortaklarının baskısı mı var?
CHP'li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur

Konak Belediyesi meclis toplantısında AK Parti’li Meclis Üyesi Emrah Erol tarafından, 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren, Trabzon Maçka’da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin, belediye tarafından çeşitli salonlarda çocuklara izletilmesi yönünde önerge verildi.

  • AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un bu önergeyi siyasi olduğu gerekçesiyle komisyona göndermediğini söyleyerek, Başkan Batur’a tepki gösterdi.

Eren Bülbül
Eren Bülbül

"Talihsiz bir açıklamada bulundu"

Konuya sert tepki gösteren AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, filmin siyasi bulunmasını eleştirerek, “Gençlerimizin 15 yaşında akranları olan ve askerimize yardım ederken hain terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün hayatını anlatan bu filmi ancak terör örgütü ile bağlantılı isimler siyasi bulabilir. Sayın Başkanı burada herhangi bir şekilde itham etmek istemiyorum ama talihsiz bir açıklamada bulundu! Merak ettiğimiz konu şu ki acaba Başkan üzerinde gizli ittifak ortakların baskısını mı hissediyor?” dedi.

“Batur kirli pazarlıklardan uzak dursun”

Belediyenin bir çok festivale ve etkinliğe kaynak aktardığını belirten Başdaş, “Kültürümüzle alakasız ve toplumda karşılığı olmayan bir çok marjinal gruba sponsor olan Konak Belediyesi’nin söz konusu milli ve manevi değerler, vatan savunması olunca olayı siyasi olarak görmesi manidardır. Sayın Batur’un gönlünde Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığının yattığını artık Konak’taki herkes biliyor. Sayın Başkan’a tavsiyemiz; Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için böyle kirli stratejik adımlar atıp bir yerlere göz kırpmasın. Kendisinin bir an önce bu hatadan dönmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

CHP'de 'ses kaydı' depremi: Tunç Soyer'e küfrettiği öne sürülen CHP Konak İlçe Başkanı Gruşçu istifa etti
GÜNDEM
CHP'de 'ses kaydı' depremi: Tunç Soyer'e küfrettiği öne sürülen CHP Konak İlçe Başkanı Gruşçu istifa etti

CHP'li Gökmen Öğüt'ün skandal sözleri Ayşenur Arslan'ı bile şaşırttı: NATO Türkiye'ye müdahale etmeli
GÜNDEM
CHP'li Gökmen Öğüt'ün skandal sözleri Ayşenur Arslan'ı bile şaşırttı: NATO Türkiye'ye müdahale etmeli

CHP'de taciz skandalları bitmiyor: Seni ben işe aldım vefa borcunu öde
GÜNDEM
CHP'de taciz skandalları bitmiyor: Seni ben işe aldım vefa borcunu öde

Vazgeçilmez olacaklar

Vazgeçilmez olacaklar

​Gelecekteki teknoloji hayatımızı baştan sona değiştirecek.
Kurala uymayana af yok

Kurala uymayana af yok

Pitbull ile yakalanan gence 14 bin 982 lira ceza kesildi.
İstanbulda korkutan artış

İstanbul'da korkutan artış

​Türkiye'nin 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki

Geçen yıl 77 il ihracatını artırdı.

Aynı mahallede ikinci köpek saldırısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.