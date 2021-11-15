CHP'de taciz skandalları bitmiyor: Seni ben işe aldım vefa borcunu öde

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanı E.S. hakkında belediye çalışanı 4 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Alınan bilgiye göre, kadın belediye çalışanları D.S, M.K, M.İ. ve B.Ç'nin şikayeti üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığınca E.S. hakkında soruşturma başlatıldı.

34 yıla kadar hapsi isteniyor

Soruşturma kapsamında hazırlanan ve Vize Asliye Hukuk Mahkemesince kabul edilen iddianamede, E.S. hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaçak yapılaşmada tutanak tutulmadı

Mağdurlardan mimar olan 28 yaşındaki D.S, başkan Sevinç'in kendisine "'Seni işe ben aldım, vefa borcun var. Vefa borcu olarak seni istiyorum' diyerek elimi tuttu. Elimi çektim. Alkol almaya devam etti. 'Seni işe ben aldım neden tedirgin oluyorsun. Sen bana aitsin. Çalışmayı boş ver ben çalışmak istemiyorum. Seni istiyorum' diyerek tacize devam etti" dediğini iddia etti. Ayrıca mağdur kadın kendisine kaçak yapılaşma konusunda tutanak tutmaması ve malzemeye ihtiyaçları olmamasına rağmen ihtiyaç varmış gibi alt evrak düzenlemesi konusunda baskı yaptığını anlattı.

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"Sen benimsin gitmeni istemiyorum"

Ağustos 2019-Nisan 2020 arası sekreter olarak çalışan ve tacizlerden dolayı ayrılmak zorunda kalan 25 yaşındaki M.K. ise "Beni sık sık yemeğe davet ediyor, mesai dışında görüşmek istiyordu. Başkalarıyla gördüğünde de tavır alıyordu. 3-4 kez istifa ettim. Dilekçeleri yırtıp attı. 'Sen benimsin. Gitmeni istemiyorum. Seni görmek bana çok iyi geliyor. Sabahları seni gördüğümde çok iyi hissediyorum. Benimle birlikte olmayı dene, belki benden hoşlanacaksın, beni seveceksin' diyordu.

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"Fotoğraflarımı başkalarına gösterip duruyordu"

Yine mağdur kadınlardan edinilen son dakika ifadelerine göre Belediyede sekreter olarak halen çalışmaya devam eden M. I. (33) da "İşe başlamadan önce, başkan benim fotoğraflarımı diğer çalışanlara göstererek, 'sekretere bakın, sekreter dediğin böyle olur' demiş. İşe başladığımda, hayatıma birini almamam gerektiğini söyledi.

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