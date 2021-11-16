CHP'li Gökmen Öğüt'ün skandal sözleri Ayşenur Arslan'ı bile şaşırttı: NATO Türkiye'ye müdahale etmeli

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, CHP 24'üncü dönem milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ü konuk aldı. Konunun NATO'ya gelmesi üzerine CHP'de Parti Meclis Üyeliği görevini sürdüren Gökmen Öğüt, NATO'nun demokrasi derdi olmadığını belirtti. NATO'nun demokrasi derdi olmadığını açıklarken bunu Türkiye'ye bir müdahalede bulunulmamasına bağlayan Öğüt, sunucu Ayşenur Arslan'ın şaşkın bakışlarıyla karşılaştı.

OYNAT 01:00 CHP Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt: NATO Türkiye'ye müdahale etmeli Türkiye'nin yararına olabilecek her şeyin karşısında duran CHP'den yine şaşırtmayan bir açıklama geldi. PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan, tezkereye 'hayır' diyen, ABD'den demokrasi isteyen sınırları zorluyor.



CHP Parti Meclisi Üyesi Kadir Gökmen Öğüt, HALK TV'de katıldığı bir televizyon programında, NATO'nun Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini savundu. Öğüt'ün bu sözleri, programın sunucusu Ayşenur Arslan'ın bile tepkisine neden oldu.



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"NATO'NUN DEMOKRASİ DERDİ OLSA TÜRKİYE'YE MÜDAHALE EDERDİ"

Türkiye'ye müdahale edilmesi gerektiği fikriyle açıklamalarını sürdüren Öğüt'ün, "Ben şunu söylüyorum. NATO, uluslararası emperyalizmin askeri gücü, biz de oranın üyesiyiz. Problem yok ama bu NATO'nun, Avrupa'nın, Türkiye'de demokrasi olsun diye bir derdi olduğuna inanmıyorum. Olsaydı 10 yıldır bazı müdahaleler yapardı." ifadeleri üzerine Arslan, "Ay ne yapardı canım müdahale derken?" dedi.

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"ESKİDEN CİDDİ MÜDAHALELER YAPIYORLARDI"

Öğüt, açıklamalarını "Eskiden yapardı canım. Eskiden dünyada karizmatik sol liderlerin olduğu Fransa'da komünistlerin, İtalya'da komünistlerin belediyelere hakim olduğu bir dönem vardı. Ciddi müdahaleler yapıyorlardı." sözleriyle sürdürdü. Bunun üzerine Ayşenur Arslan da, "Önümüze sözleşme koyuyorlardı doğal olarak..." dedi.