ABD’ye gerek yok Çeviköz var

Türkiye’nin bir NATO üyesi olduğunu hatırlatan Çeviköz, şu yorumu yaptı: “S-400’ler ile ilgili tartışmaları hepimiz yakından izledik. Bunun oluşturduğu sakıncaları hem ABD ile olan ilişkilerimizde hem diğer NATO üyesi müttefiklerimizle olan ilişkilerimizde gördük. Eğer Türkiye NATO yükümlülükleriyle uyumlu olmayan birtakım silah tercihleri yapmaya devam ederse bunun Türkiye’nin güvenliği açısından fevkalade ciddi ve çok olumsuz yansımaları olacağından endişe duyuyoruz. Onun için bu görüşmelerin sadece iki şahıs arasındaki hoş bir sohbet olarak kalmasını ve ileriye dönük Türkiye’nin tercihlerini farklı yöne doğru değiştirecek adım atmamasını temenni ediyoruz.”

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