Gündem ABDye gerek yok Çeviköz var
ANKARA

ABD’ye gerek yok Çeviköz var

Türkiye’nin Rusya’dan savaş uçağı alımına ilişkin görüşmelerin başladığı haberleri üzerine ilk tepki Amerika’dan değil CHP’den geldi. Türkiye’nin SU-35 ya da SU-57 jeti alma ihtimalini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, sözkonusu gelişmeden ‘endişe duyduğunu’ söyledi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Ünal Çeviköz
Ünal Çeviköz

Türkiye’nin bir NATO üyesi olduğunu hatırlatan Çeviköz, şu yorumu yaptı: “S-400’ler ile ilgili tartışmaları hepimiz yakından izledik. Bunun oluşturduğu sakıncaları hem ABD ile olan ilişkilerimizde hem diğer NATO üyesi müttefiklerimizle olan ilişkilerimizde gördük. Eğer Türkiye NATO yükümlülükleriyle uyumlu olmayan birtakım silah tercihleri yapmaya devam ederse bunun Türkiye’nin güvenliği açısından fevkalade ciddi ve çok olumsuz yansımaları olacağından endişe duyuyoruz. Onun için bu görüşmelerin sadece iki şahıs arasındaki hoş bir sohbet olarak kalmasını ve ileriye dönük Türkiye’nin tercihlerini farklı yöne doğru değiştirecek adım atmamasını temenni ediyoruz.”

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