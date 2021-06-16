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POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni ‘ne işimiz var’ çıkışı: Afganistan’da kalmamalıyız

Daha önce "Libya ve Akdeniz’de ne işimiz var?" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, benzer bir çıkışı şimdi de Afganistan’daki Türk askerinin varlığı için yaptı. CHP MYK toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Kâbil’de Mehmetçik Taliban ile baş başa bırakılmamalı. Amerika’nın çekildiği yerde biz kalmamalıyız" dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni ‘ne işimiz var’ çıkışı: Afganistan’da kalmamalıyız
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Merkez Yönetim Kurulu, önceki gün toplandı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıda, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, ‘NATO Zirvesi' ve 'Afganistan’ başlıklarıyla bir sunum gerçekleştirdi.

"Afganistan'da kalmamalıyız"

Afganistan’daki Kabil Havalimanı’na Türk askerinin gönderilmesi iddiasına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, “Kâbil’de Mehmetçik Taliban ile baş başa bırakılmamalı. Taliban, ‘NATO ülkelerini istemiyoruz’ diye rest çekmiş durumda. Amerika’nın çekildiği yerde biz Amerika’nın jandarmalığını yapmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Ne işimiz var Akdeniz'de?

  • Daha önce 'Ne işimiz var Akdeniz'de?' diyen, tepkiler üzerine ise 'Türkiye neden yok?' çıkışında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki doğal gazı Türkiye'ye getirme vaatinde bulunmuştu. Benzer ifadeleri “Libya’da ne işimiz var” diyerek de tekrarlamıştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz’deki doğalgazı Türkiye’ye getireceğim
OYNAT 00:24
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz’deki doğalgazı Türkiye’ye getireceğim
Daha önce 'Ne işimiz var Akdeniz'de?' diyen, tepkiler üzerine ise 'Türkiye neden yok?' çıkışında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki doğal gazı Türkiye'ye getirme vaatinde bulundu. Uşak'ta 'Kanaat Önderleri ve Muhtarlar Buluşması'nda konuşan Kılıçdaroğlu, 'Doğu Akdeniz'de çıkan doğal gazı göreceksiniz Türkiye'ye getireceğim. O doğal gazın Türkiye'ye sağladığı avantaj nedir biliyor musunuz? Bunun projesini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım' ifadelerini kullandı.
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