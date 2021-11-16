Gündem CHPde ses kaydı depremi Tunç Soyere küfrettiği öne sürülen CHP Konak İlçe Başkanı Gruşçu istifa etti
POLİTİKA

CHP'de 'ses kaydı' depremi: Tunç Soyer'e küfrettiği öne sürülen CHP Konak İlçe Başkanı Gruşçu istifa etti

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a işçi alımı üzerinden küfür ve hakaret ettiği ve kendisine ait olduğu ileri sürülen ses kaydının ortaya çıkmasının ardından istifa etti. Gruşçu, yaptığı açıklamada partisinin yıpratılmaması için böyle bir karar aldığını belirtti.

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Haber Merkezi İHA
CHPde ses kaydı depremi: Tunç Soyere küfrettiği öne sürülen CHP Konak İlçe Başkanı Gruşçu istifa etti
Çağrı Gruşçu

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu’nun yaklaşık 2 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a yönelik işçi alımı üzerinden küfür ve hakaret ettiğine yönelik ve kendisine ait olduğu ileri sürülen ses kaydı parti içerisinde adeta krizi neden oldu.

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Bugün öğle saatlerinde ilçe yönetimiyle yaptığı toplantının ardından ‘göreve devam’ kararı alan ve bu kararı da il başkanlığına bildiren Gruşçu, akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada ise ilçe başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.

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"KUMPASIN MUHATAPLARIYLA HESAPLAŞACAĞIZ"

Gruşçu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“2014 yılında kongrede delegelerimizin iradesiyle seçilerek sırasıyla ilçe sekreteri, ilçe başkan yardımcısı ve 4 yıla yakındır yürüttüğüm ilçe başkanlığı görevimde, ihale peşinde koşmadan, dosya takipçiliği yapmadan, bulunduğum konumları kendi çıkar ve menfaatlerim uğruna kullanmadan sadece vatanıma ve vatandaşıma hizmet için çalıştım. ‘Ne mutlu ki’ adım ahlaksız, ilkesiz, hileli ve akçeli işlerle bir arada hiç anılmadı. 20 yıldır ailemden, sevdiklerimden mahrum kalarak, gündüzü gecesi olmadan, pandemi, hastalık demeden ülkemizin refaha kavuşması, vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için verdiğim emek, çaba, çalışma; bireysel hırslarını her şeyden önde tutan kişilerce yok edilmek istenmektedir. Basına yansıyan; bana, yasa dışı yollarla yapılmaya çalışılan bu kirli kumpasın muhataplarıyla yargı önünde elbette hesaplaşacağız. Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle sürecin sağlıklı işlemesi, canımdan çok sevdiğim partimin iktidar yolundayken yıpratılmaması ve görevde bulunan yol arkadaşlarıma zarar gelmemesi için kan değişiminin yararlı olacağı inancıyla ilçe başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bizim için önemli olan makam, mevki, koltuk değil! Ben yine her zaman partimin ve ülkemin hizmetkarı olacağım. Aldığım bu kararın partimiz ve tüm yol arkadaşlarım için hayırlı olmasını diliyorum.”

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