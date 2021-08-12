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KASTAMONU

Sel bölgesindeki endişeli bekleyişte mutlu son: 24 saat sonra kavuştu gözyaşlarını tutamadı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde girişi sular altında kalan binada mahsur kalan anne, baba ve çocuk, 24 saat sonra vinç yardımıyla kurtarıldı. Bir gün sonra torununa, kızına ve damadına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba ise ailesine sarılarak gözyaşı döktü.

Haber Merkezi İHA
Sel bölgesindeki endişeli bekleyişte mutlu son: 24 saat sonra kavuştu gözyaşlarını tutamadı
Bir gün sonra torununa, kızına ve damadına kavuşan Mehmet Çelik böyle ağladı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yağmur sonrasında Ezine Çayı’nın da taşması ile birlikte sel felaketi yaşandı. İlçenin büyük bölümü sular altında kalırken, AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, sağlık, güvenlik güçlerinin ve belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları sürüyor.

İHA

Sokakların göle döndüğü Bozkurt’ta sel sularına gömülen binalarda mahsur kalanlar da helikopter ve vinç yardımıyla kurtarılıyor.

İHA

Girişi sular altında kalan binanın 2. katında dünden bu yana mahsur kalan Kerim ve Bahar Kazan çifti ile kızları Ecem, itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı.


İHA

Bir gün sonra kurtarıldılar

Bahar Kazan’ın babası Mehmet Çelik’te kurtarılma çalışmasını anbean takip etti. Bir gün sonra torununa, kızına ve damadına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan baba Çelik, ailesine sarılarak gözyaşı döktü.

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Sel bölgesinde kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü
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Bozkurt’ta meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye çok sayıda AFAD, JAK, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Sular altında kalan kent merkezindeki evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ve yıkılma tehlikesi bulunan binalardaki tahliyeler gece boyunca sürdü.
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AFAD ve JAK ekipleri, sel suları altında kalan binalardaki vatandaşları botlarla kurtarma çalışmalarını sürdürdü. İtfaiye ekipleri de ulaşabildikleri binalardaki insanları merdivenler aracılığı ile kurtardı.
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Sel felaketinin ardından bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları gece boyunca yakından takip etti.
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Küçük bir çocuk mahsur kaldığı yerden yaralı olarak kurtarılırken, bir aile de yaklaşık 15 saattir mahsur kaldıkları evlerinden ekipler tarafından kurtarıldı.
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Sel bölgesinde kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından ilk gece kurtarma çalışmaları sürdü. Küçük bir çocuk mahsur kaldığı yerden yaralı olarak kurtarılırken, çok sayıda kişi de mahsur kaldıkları evlerden ekipler tarafından çıkarıldı.

Görüntüler korkunç: Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu.
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Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü.
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Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı.
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JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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Görüntüler korkunç: Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli olurken görüntüler ise deprem sonrasını andırdı. Sel felaketi sonrası dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.

Selin vurduğu Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor
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Selin vurduğu Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ediyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Yağışın etkili olduğu ilçede, Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle yaşanan taşkın sonrasında birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor. Evlerinin çatılarına çıkanlar helikopter yardımıyla kurtarılıyor.

AFAD, UMKE, Polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Su seviyesinin yüksek olduğu bazı bölgelerde botlar ve iş makineleri kullanılıyor.
Kastamonu'daki selde vatandaşlar helikopterlerle tahliye edildi
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Kastamonu'daki selde vatandaşlar helikopterlerle tahliye edildi
İçişleri Bakanlığı, Sinop Ayvancık'ta 46, Kastamonu İnebolu'da 7 olmak üzere 53 vatandaşın güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Kastamonu'da bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde çatıda yardım bekleyen bir aile, helikopterle tahliye edildi.

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