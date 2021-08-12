Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinde can kaybı yükseliyor: 11 kişi hayatını kaybetti

Batı Karadeniz'de şiddetli yağış sele neden oldu. Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinde can kaybı 11'e çıktı.

Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel ve heyelanlara neden oldu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 10, Sinop’ta bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Bartın’da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

GÜNDEM Meteorolojiden çok sayıda ile kritik uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN UYARI

Bölgede rekor yağış miktarları kaydedildi. Yıllık yağış miktarının üçte birinin sadece bir günde düştüğü belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı vatandaşları güvenli bölgelerden ayrılmamalı konusunda uyardı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kastamonu, Bartın, Sinop Valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terketmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir" denildi.

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FOTOĞRAF 16 Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yağmur sonrasında Ezine Çayı’nın da taşması ile birlikte sel felaketi yaşandı. İlçenin büyük bölümü sular altında kalırken bölgeye hemen AFAD, UMKE ve JAK timleri gönderildi. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri de helikopterler ile bölgede inceleme yapıyor. Sel sebebiyle çok büyük hasar alan binalar yıkılırken, arama kurtarma ekiplerinin de hummalı çalışması sürüyor. Sokakların göle döndüğü Bozkurt’ta sel sularına gömülen binalarda mahsur kalanlar, yüksek kat ve çatılara sığınarak kurtarılmayı bekliyor. Vatandaşlar ise haber alamadıkları yakınlarının yaşadığı binalarda saatlerdir nöbet tutuyor. Çocuklarım yok, torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok <br><br> Dünden bu yana oğlundan, gelininden ve torunlarından haber alamadığını söyleyen Ayşe Kalabalık (67), “Yıkılan binada yaşıyorlardır. Gelinim de yok, çocuklarım da yok. Torunlarım var, onların da evini sel bastı. Onlardan da haber yok. Ben kaçtım, onlar kaçamamış. Çocuklarım yok, torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok. Allah’ım yardım et, Yarabbi” dedi. Böyle bir şey hiç görmedik 30 yılı aşkındır Bozkurt’ta yaşadığını söyleyen Kalabalık, “Böyle bir şey hiç görmedik. Ben böyle bir şeyi ilk defa yaşıyorum. 67 yaşındayım, ilk defa böyle bir şey gördüm” diye konuştu. Sokaklardayız Yeğeninden ve yeğeninin 2 çocuğundan saatlerdir haber alamadıklarını ifade eden Sultan Ergün ise “Ablamın kızı ve iki çocuğuna dünden bu yana ulaşamadık. Onlardan haber alamıyoruz, tek derdimiz onlar. Biri 4 yaşında, biri 11 yaşında. Onlardan haber alamadık. Sabahı ettik, sokaklardayız bu gece. Uyku uyuyamıyoruz. Herkese yalvarıyoruz. ‘Kepçeyle gidelim, evi gösterelim’ dedik. ‘O sokakta arama kurtarma botları var’ diyorlar ama bir şey yok. Hala bekliyoruz” diye konuştu. Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor Kastamonu’da acı bekleyiş sürüyor Kastamonu’da acı bekleyiş: Aileler arama çalışmalarını gözü yaşlı takip ediyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra en zorlu geceyi geçiren vatandaşların, acı bekleyişleri de hala sürüyor. Yıkılan binalarda ekiplerin arama çalışmasını gözü yaşlı takip eden aileler, yakınlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor.

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FOTOĞRAF 17 Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde başlayan yağmur sonrasında Ezine Çayı’nın da taşması ile birlikte sel felaketi yaşandı. İlçenin büyük bölümü sular altında kalırken bölgeye hemen AFAD, UMKE ve JAK timleri gönderildi. Ekipler arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürürken itfaiye ekipleri de araçların ulaşabildiği noktalardan vatandaşları tahliye etmeye devam ediyor. Sel sularının tüm ilçe merkezini kapladığı Bozkurt’ta sel sularına gömülen binalarda mahsur kalanlar yüksek kat ve çatılara sığınarak kurtarılmayı bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları gece geç saatlerde de devam ediyor. Geceyi dışarda geçiren vatandaşlar ise zor anlar yaşıyor. Evlerine giremeyen, yakınlarından haber alamayan onlarca vatandaş, gelecek iyi bir haberi bekliyor. İnşaata sığınmak zorunda kaldım <br><br> Sel felaketine dün öğlen saat 12.00’da yakalandığını anlatan ve saatlerdir günü dışarıda geçirmek zorunda kalan Sultan Özkan, “Ben sele yolda yakalandım. Evime ulaşamadım. Servisle hastanenin orada indim. Yaklaşık 3 saat hastanede mahsur kaldık. Bizi kurtarmak için araç geldi... Hastane personelleri ile birlikte oradan tahliye olduk. Sonra bize, ‘yükseklere doğru çıkın’ dediler. Oralarda bekledik. Ben daha sonra komşumun evine gittim ama oradan da çıkmak zorunda kaldım. İnşaata sığınmak zorunda kaldım. Sonra yağmur azalınca dışarıya çıktım. Baktım ki felaket, felaket” dedi. Hep duyuyor, görüyor, izliyorduk <br><br> Gördüğü manzarayı, ‘anlatılacak gibi değil’ cümlesiyle anlatan Özkan, şu ifadeleri kullandı: “Arabalar üst üste yığılmış, insanlar sele kapılmış. Kayıpların çok olduğu söyleniyor. Biri diyor 50 kayıp, biri diyor 150 kayıp. Bizde bilemiyoruz. Babam evde, kardeşim aradı ve iyi oluğunu söyledi. Kendisine ulaşamadım galiba şarjı bitti... Ben gündüz saat 12.00’den bu yana dışarıdayım. Böyle bir olay hiç yaşamamıştım. Hep duyuyor, görüyor, izliyorduk. Allah bize de yaşattı. Bilmiyoruz sabah nasıl olur. Bu geceyi dışarıda geçireceğim. En azından güvenli” “Zor gece” <br><br> Eşi ve 2 kızıyla birlikte Trabzon’dan, Kastamonu’ya gelen ve sele yakalanan Bahri Yazıcı ise “Benim çocuklarım hala evde. 5. katta mahsur kaldılar. Ben de eve giremiyorum. Telefonla görüştük, şarjım bitti. ‘Merak etmeyin, iyiyim’ dedim. Huzursuzlar, korkuyorlar ama eve de giremiyorum. Sağlık durumları iyi. 2 kızım var eşim de mahsur kaldı.. Kayınpederim burada onun yanına gelmiştik. Trabzon’dan gelmiştik, 4 gün sonra Bartın’a geçecektik. Maalesef böyle bir olayla karşılaştık. Böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. İnsanların kaçması, insanlar yüksek yerlere kaçmaya başladı. Büyük bir felaket. Zor gece. Bizim kaybımız yok o yüzden biraz daha rahatız ama başkaları için çok üzülüyoruz. Ölen çok diyorlar” şeklinde konuştu. Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu, en acı gece yaşanıyor Anlatılacak gibi değil: Selin vurduğu Kastamonu’da en zorlu en acı gece yaşandı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra en zorlu ve en acı gece yaşandı. Evlerine giremeyen, yakınlarından haber alamayan onlarca vatandaş, geceyi dışarda geçirdi. Gördüğü manzarayı, 'anlatılacak gibi değil' cümlesiyle anlatan Sultan Özkan “Arabalar üst üste yığılmış, insanlar sele kapılmış. Böyle bir olay hiç yaşamamıştım. Hep duyuyor, görüyor, izliyorduk. Allah bize de yaşattı. Bilmiyoruz sabah nasıl olur. Bu geceyi dışarıda geçireceğim. En azından güvenli” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 31 Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu. Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Görüntüler korkunç: Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli olurken görüntüler ise deprem sonrasını andırdı. Sel felaketi sonrası dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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