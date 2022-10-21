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DİYARBAKIR

Seyahat süresini 25 dakika kısaltacak: 23 Ekim’de açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 23 Ekim’de açılacak Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu ile seyahat süresinin 40 dakikadan 15 dakikaya düşeceğini belirtilerek, ulaşımın hızlı, konforlu ve güvenli olacağı ifade edildi.

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Haber Merkezi İHA
Seyahat süresini 25 dakika kısaltacak: 23 Ekim’de açılıyor
Diyarbakır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, gece gündüz demeden Türkiye’nin dört bir yanındaki şantiyelerde çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

Ekim ayı içerisinde, Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu, Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ve Troya-Assos tünellerinin vatandaşın hizmetine sunulduğunun aktarıldığı açıklamada, “Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu da 23 Ekim Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun teşrifleriyle açılacak. Diyarbakır trafiğini düzenlemek amacıyla inşa edilen çevre yolu ile Elazığ, Şanlıurfa ve Mardin yönünden gelen transit trafiğin şehir içinde neden olduğu yoğunluk rahatlatılarak trafik güvenliği artırıldı, kazaların önüne geçildi” ifadelerine yer verildi.

"15 dakikaya indi"

Şehrin çevre yolu ağının, Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Mardin akslarını bağlayan toplam 29,3 kilometre uzunluğundaki Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu ile artırıldığına işaret edilen açıklamada, “Güneybatı Çevre Yolu’nun 13 kilometrelik Kuzeybatı Çevre Yolu’na entegre edilmesiyle Diyarbakır’ın çevre yolu uzunluğu toplam 42,3 kilometreye ulaşıyor. Kullanıcılarına konforlu ulaşım imkanı sağlayan çevre yolu ile Diyarbakır şehir geçişi 4 kilometre kısaldı. 40 dakika süren seyahat süresi de 25 dakika kısaltılarak 15 dakikaya indi” değerlendirmesi yapıldı.

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