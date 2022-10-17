Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Türkiyede bir dönemin kara lekesi Diyarbakır Cezaevi müzeye dönüşüyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Türkiye'de bir dönemin kara lekesi Diyarbakır Cezaevi müzeye dönüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinin kara lekesi olan ve dünyanın en kötü şöhrete sahip olan cezaevi arasında yer alan Diyarbakır Cezaevinin müzeye çevrilmesi için talimatı verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Türkiyede bir dönemin kara lekesi Diyarbakır Cezaevi müzeye dönüşüyor
Diyarbakır Cezaevi.

Müze ya da kültür merkezine çevrilmesi için tartışmaları süren ve Diyarbakır Cezaevi ile son karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır gezisi sırasında açıklayacağı bu karar Bartın’dan gelen maden felaketi haberi nedeniyle ertelendi. Erdoğan’ın yeni bir tarih belirledikten sonra Diyarbakır’a gitmesi bekleniyor.

İŞKENCELER HATIRLATILACAK…

Yapılacak olan ziyaret sonrasında müze kararının açıklanması beklenirken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, cezaevinin temsili anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a vermesi planlanıyor. Cezaevinin koğuşlarının bulunduğu bölümler, gezenlere burada yaşanan işkence ve insan hakları ihlallerini anlatacak şekilde düzenlenecek. Aynı zamanda vatandaş son 20 yıl içinde cezaevlerinin nasıl değiştiğini, insan hakları anlamında nereye gelindiğini de görme olanağı bulacak.

  • Diyarbakır Cezaevi'nin bulunduğu alan ve binalar çok büyük olduğu için bazı bölümler konferans salonu gibi amaçlarla da kullanılacak.

34 KİŞİ İŞKENCEDE ÖLDÜ, YÜZLERCE KİŞİ SAKAT KALDI

Diyarbakır Cezaevi, 12 Eylül darbesinden birkaç ay önce açıldı. Darbe ve sonrası dönemde yapılan işkenceler nedeniyle dünyanın en kötü şöhrete sahip on cezaevi arasında yer aldı. 1980-1984 yılları arasında gördüğü işkenceler nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi ise sakatlandı.

DIŞKIDAN TECAVÜZE

Diyarbakır, cezaevinde kalanların anlattıkları yaşananların ne kadar korkunç olduğunu kelimelerin bile anlatamayacağını ortaya koyuyordu. Elektrik verme, dışkı yedirmenin en sıradan işkence olarak kabul edileceği cezaevinde, birçok kadının da tecavüze uğradığı biliniyor.

BUZ, CAMA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

O dönem cezaevinde kalanlar arasında AK Partili eski milletvekili Orhan Miroğlu da bulunuyor. Daha önce yaşadıklarını kamuoyu ile paylaşan Miroğlu, 2 yıl boyunca su yüzü görmediklerini, bahçedeki buzların kırılarak cama dönüştürüldüğünü ve kendilerinin çıplak olarak bunların üzerinde süründürüldüğünü aktarmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır cezaevini kültür evine dönüştürüyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır cezaevini kültür evine dönüştürüyoruz

12 Eylül’ün işkence merkezi müze oluyor
GÜNDEM
12 Eylül’ün işkence merkezi müze oluyor
Çöplükten çıkardılar

Çöplükten çıkardılar

Çanakkale'de arkeologları şaşırtan keşif.
Panik yaptım kusura bakmayın

'Panik yaptım
kusura bakmayın'

​Yayaya çarpıp kaçan sürücüyü çevredekiler yakaladı.
Yangınbüyük oranda kontrol altında

Yangın
büyük oranda kontrol altında

'Grizu patlaması yönündeki değerlendirme sürüyor'

​Sayıştay teknik rapor yazamaz.

İstanbul ve 65 ile yağış uyarısı yapıldı.

İnsansız hava araçlarıyla gerçekleştirildi.

​Rusya'dan Ukrayna'yı alarma geçiren adım.

​Her işçinin üzerinde çip vardı.

Vergi kararı sonrası dolar karşısında çakılmıştı.

​'Yapılması gereken tüm müdahaleler yapılıyor'

​Özellikle Orta Doğu'da görev yapanlar.

Kanlar içinde yerde görenler polise haber verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.