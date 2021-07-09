Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır cezaevini kültür evine dönüştürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/KUlMOJtk1J — Yeni Şafak (@yenisafak) July 9, 2021

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Diyarbakır annelerinin yüreklerini kimlerin yaktığını gayet iyi biliyorsunuz. Sizler başkalarının evlatlarını ölüme gönderenlerin kendi evlatlarını yurt dışında nasıl yaşattıklarını da biliyorsunuz.

Kürt kardeşlerimin üstüne terör felaketi çöktü. Şairleri edipleri alimler tarihi eserleri surlarıyla meşhur güzelim Diyarbakır perişan ettiler.

İktidara gelirsen bizden ne istiyorsunuz diye sorduk verilen cevap OHAL'i kaldırın şeklindeydi. Söz verdik sözümüzü yerine getirdik.

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Terörden beslenenler terörü destekleyenler sırtını size değil PKK'ya dayayanlar ne yaptı?

Bunların eş başkanları 'AK Parti kadınların başına en büyük felakettir demiş. asıl KCK'sı YPG'si PKK'sı hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin kanını iliğini sömüren bu çete son 1000 yıldır bu halkın başına gelmiş en büyük musubettir. lafa gelince kardeş derler. son 40 yılda hayatını karattıkları 50 bin Kürt kardeşimin kanına giren bunlar değil mi? bu ülkede en çok Kürt kanını PKK dökmesi mi?

OYNAT 01:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi demokraside devletin yatırım ve hizmet için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu ülkede en çok Kürt kanını PKK dökmedi mi? Bu bölgede köylerin boşalmasına, yakılıp yıkılmasına, kentlerin çökmesine, sanayinin ve ticaretin bitmesine neden olan bunlar değil mi?



Kurdukları partilerde demokrasi kelimesini hiç eksik etmediler. Hangi demokraside seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat yöneticileri örgüt militanlarına hesap verir? Hangi demokraside devletin yatırım ve hizmet için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır?' dedi.



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Hangi demokraside seçilmiş milletvekilleri örgüt militanlarına hesap verir? Devletin gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için yapılır?

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Diyarbakırlılara müjde

Bir müjde vermek istiyorum. Geçmişte adı zulümle işkence ile anılan Diyarbakır Cezaevi’ni yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Hafızalarınızdaki kötü anılardan kurtaracağız, hayırlı uğurlu olsun.

OYNAT 00:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK PYD HDP bu milletin bu bölgenin​ bu halkın başına gelmiş en büyük felakettir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da toplu açılış töreninde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'li Buldan'ın 'AK Parti bu ülkede kadınların başına gelmiş en büyük felakettir' sözlerine tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'HDP'nin Eş Genel Başkanı çıkmış 'AK Parti bu ülkede kadınların başına gelmiş en büyük felakettir' demiş. Şimdi buradan seslenmek istiyorum. Asıl KCK'sıyla PKK'sıyla PYD'siyle HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin kanını, iliğini sömüren, duygularını istismar eden bu çete, son bin yıldır bu milletin bu bölgenin bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir.' dedi.











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"HDP'nin CHP'ye verdiği desteğin nedeni bu ideolojik yakınlıktır"

Biz çözüm sürecini yeter ki anneler ağlamasın, akan kan dursun, her kökenden her meşrepten insanıyla kardeş olsun diye başlattık.

Çözüm sürecini biz başlattık. Çözüm sürecini sonlandıran biz olmadık. Bunların art niyetleri, gizli gündemleri sonlandırdı. Hiçbir zaman meşru demokratik hukuk düzeni içinde siyaset yapmayı düşünmediler. Allah için söyler misiniz? Dünyada hangi devlet buna müsaade eder. Hangi hukuk, adalet, vicdan buna göz yumar. Hala barış, kardeşlik, hukuk, demokrasi diyorlar. Siz bu kavramları en son ağıza alacak kişilersiniz ey HDP. Kendinizden olmayanlara hayat hakkı tanımadınız.

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Şimdi CHP ile HDP beraber yürüyor mu, İYİ Parti beraber yürüyor mu? hiçbirinin birbirinden farkı yok, al birini vur ötekine. HDP'nin CHP'ye verdiği desteğin nedeni bu ideolojik yakınlıktır.

Barış, demokrasi diyorlar. Ey HDP kavramları ağzınıza en son alacak partisiniz. siz bu ülkede ve bölgede kendinizde olmayan herkesi öldürdüler. CHP bizim PKK ile ilişkimiz yok diyor. Bunların işi gücü yalan. Yalan edebiyatıyla sizlerin hakkını istismar ediyorlar.

Kurban eti dağıtmak için sokağa çıkan Yasin Börü'nün kanının hesabını verdiklerini gördünüz mü? nasıl alçakça öldürdüklerini biliyorsunuz değil mi? Bu bir canlıya nasıl yapılabilir? Bu zulmün tek sebebi Yasin Börü'nün kendilerinden olmamasıdır.

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OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan evlat nöbetindeki annelere seslendi: Bu işin peşini bırakmayacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır ziyaretinde evlat nöbetindeki anneleri de bulundukları çadırda ziyaret etti. Burada annelere seslenen Erdoğan, 'Parlamentoda bu işin takibindeyiz, takip etmeye devam edeceğiz. Biz bu işin peşini asla bırakmayacağız, bizim de evlatlarımız var, torunlarımız var. Sizlerin acısı bizim acımızdır.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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Tek hedefleri Erdoğansız AK Partisiz Türkiye. Bunların yaptıkları tek bir eseri göremezsiniz. Artık gece gündüz herkes bu şehrin sokaklarında gece gündüz dolaşabiliyor.

Çözüm sürecini bitirmek için size kim talimat verdi bunu sorun. Yasin Börü'yü zalimce öldürmek için sebebiniz neydi bunu sorun?

Diyarbakır'a şehir hastanesi

Diyarbakır’da bin yatalı Kayapınar Şehir Hastanesi'nin ihalesini 19 Temmuz günü gerçekleştiriyoruz.

OYNAT 01:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Organize suç örgütlerinden medet ummaya başladılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konutu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dikkat ederseniz son günlerce CHP'li siyasetçilerin beyanların çok ciddi bir artış yaşanıyor. Şimdi de organize suç örgütlerinden medet ummaya başladılar.



Kulaklarına ne fısıldanırsa, Türkiye düşmanları bunlara ne telkin ederse onu söylemeyi siyaset zannediyorlar. Parti teşkilatlarını saran tecavüz, yolsuzluklarla cesaretle yüzleşmek yerine kendi pisliklerini bize bulaştırmaya çalışıyorlar.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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