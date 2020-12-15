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İSTANBUL

Sigara içtiği için ceza yiyen turist: Ben ünlüyüm beni çekmeyin

Koronavirüs önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri yabancı uyruklu şahsa 900 TL ceza kesti. Ceza kesilen kişi “Ben ünlü biriyim beni çekmeyin” dedi.

Haber Merkezi İHA
Görüntülenen şahıs &quot;Ben ünlüyüm beni çekmeyin&quot; dedi.
Görüntülenen şahıs "Ben ünlüyüm beni çekmeyin" dedi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri yabancı uyruklu şahsa 900 TL ceza kesti. Ceza kesilen kişi “Ben ünlü biriyim beni çekmeyin” dedi.

"HABERİM YOKTU"

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgede bazı bölgelerde sigara içmek yasaklanmıştı. Bu bağlamda denetimlere hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Taksim İstiklal Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Uygulama sürerken, ekipler cadde üzerinde sigara içen bir kişiyi ceza kesmek için yanına çağırdı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişiye yasağa uymadığı için 900 TL ceza kesileceği söylenince “Haberim yoktu” diyerek yanıt verdi. Ekipler işlemleri sürdürürken kendisini görüntüleyen basın mensubunu fark eden yabancı turist “Bu neden video çekiyor, çekmesin ülkemde ünlü biriyim“ dedi.

Öte yandan İstiklal caddesinde yapılan denetim sırasında ceza kesilen bazı kişilerce, görüntü alan basın mensubuna engel olmaya çalışıldı.

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