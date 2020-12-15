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Hayat Salgına yakalanıp ölebilirim, kimseye zahmet olmasın diyerek mezarını hazırladı
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Trabzon haberleri: ​'Salgına yakalanıp ölebilirim, kimseye zahmet olmasın' diyerek mezarını hazırladı

'Salgına yakalanıp ölebilirim, kimseye zahmet olmasın' diyerek mezarını hazırladı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde 76 yaşındaki Dursun Ali Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedebileceği endişesi ile kendi mezarını yaptı. Karaman, "Salgın var ölebilirim. 'Ölümüm kimseye zahmet olmasın' diye mezarımı kazdım" dedi

Haber Merkezi DHA
Eşini birkaç sene önce kaybeden adam, tek başına yaşadığı köyde mezarını kazdı.
Eşini birkaç sene önce kaybeden adam, tek başına yaşadığı köyde mezarını kazdı.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Dursun Ali Karaman, vaka ve ölümlerde artış yaşanan koronavirüse yakalanıp, hayatını kaybetme ihtimaline karşı arazisine mezarını yaptırmaya karar verdi. Evinin sarp ve kayalık arazide bulunması ve kışın yağan karla birlikte defin işlemlerinde zorluk çıkabileceğini düşünerek kolları sıvayan Karaman, kendi imkanlarıyla toprağı kazıp, 2 kişilik mezar yaptı.

TEK BAŞINA YAŞIYOR

Daha önceki yıllarda eşini kaybeden ve çocuklarının da başka şehirlerde olması nedeniyle ilçede salgından uzak durup tek başına izole yaşam sürdüren Karaman, boş vaktini de kenarını tuğla ile ördüğü kabrin çevre düzenleme çalışmaları ile geçiriyor.

Kabrin tamamlanmasıyla mermerden mezar taşını da hazırlatmayı planlayan Karaman, herkesin salgın tedbirlerine uyması çağrısında bulunuyor.

'BENDEN BAŞKA BUNU YAPACAK KİMSEM YOK'

Ölümü halinde akrabalarının yanı sıra vatandaşların özellikle kış aylarında zahmet çekmemesi için böyle bir çözüm bulduğunu söyleyen Karaman, şunları söyledi:

"Birkaç yıl önce eşimi kaybettim. Yaz mevsiminde buraya fındığa geliyorum. Salgın döneminde geri dönmeyip burada kaldım. Yaklaşık 5-6 aydır da buradayım. Koronavirüsten dolayı burada 2 mezar hazırladım. Benden başka bunu yapacak kimsem de yok.

Çoluk çocuk hep farklı yerlerde. Ölümler çoğaldığı için herkes korkuyor. Ben de 'Koronavirüse yakalanırım, ölümüm kış mevsimine rast gelir, vatandaşa zorluk, zahmet olmasın' diye mezar kazdım. Mezarlığım güzel bir mezarlık. 'Ölümüm, kimseye zahmet olmasın' istiyorum. Salgın var; herkes söylenen tedbirlere uymalı.

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Balığa giden arkadaşını tok tutsun diye yaptı beğenilince siparişler uçtu: Günde 2 bin 500 adet isteniyor
FOTOĞRAF 5
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Manisa'da balık tutmaya giden arkadaşının kendisini tok tutacak bir yiyecek istemesi üzerine tahini, simitle harmanlayan simitçi ustası İdris Aslan, tahinli simidi keşfetti.
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Ürünün beğenilmesi üzerine seri üretime geçen Aslan, simidin ilgi görmesi üzerine marka tescilini almak için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. 'Manisa Tahinli Simitcim' ve 'Tahinli Çubuk İdris' diye iki marka tescilini de alan Aslan, günlük ürettiği 2 bin 500 tahinli simidi yok satıyor. Şehzadeler ilçesindeki unlu mamuller işletmesinde 2,5 liradan satışa sunulan tahinli simide, Türkiye'nin farklı illerinden de talep yağıyor.
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Tahinli simidi keşfinin hikayesini anlatan Aslan, Çocukluk arkadaşım bir gün balığa gidecekti. Giderken 'tahinli bir şeyler yapar mısın' dedi. Ben yaparız dedim. 3 gün balıkta kalacakları için bayatlamayan hamur bulmam lazımdı. Düşündüm ve tahinli simidi buldum. Hamurda insan vücuduna zarar verebilecek hiçbir madde yok. Arkadaşlar çok beğendiler. 'Ağabey yap tezgahta sat' diye ısrar ettiler. Biz de yapmaya başladık. Hemen hemen 4 yıl oldu. 4 yıldır bu tahinli simidi üretiyorum diye konuştu.
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Ürettiği tahinli simide eylül ayında 'Manisa Tahinli Simitcim' ve 'Tahinli Çubuk İdris' ismiyle 2 marka tescili aldıklarını ifade eden Aslan, Ürettiğimiz tahinli simit beğenilip, ilgi görünce bir de marka tescilini aldık. Simidin yanı sıra ürettiğimiz çubuk şeklindeki tahinli simide de marka tescili aldık. Ürünlerimizi tescilledik. Ürettiğimiz tahinli simitleri Manisa'ya zor yetiştiriyorum. Denizli'ye gönderdik. Van'dan aradılar ve 700 tane gönderdik. İzmir'i zaten saymıyorum. Dışarıya çok fazla veremiyoruz. Çünkü yetiştiremiyoruz. Burada tezgahta sattığımız 2 bin 500 civarı. 5 bin adette Tahinli Çubuk İdris'leri üretiyoruz. Tahinli simidi 2,5 lira, çubuklusunu ise 1 liradan satıyoruz diye konuştu.
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Tahinli simidin bulunmasında fikir sahibi olan Kerim Göktepe, Arkadaşımın simit imalathanesi var. Balığa giderken tahinli ürünleri çok tüketiriz. Teknede uzun süre kaldığımızdan dolayı, dayanıklı ürün yapmasını istedim. Tahinli simidi denedi. Herkesin hoşuna gidince ve ilgi görünce satışına başladık. Ben de büfemde küçük bir tezgah açarak satışını yaptım. Öğlen vakti işimiz bitiyor. Tahinli simit tuttu. Satışlarımız iyi. Farklı bir lezzet ve farklı bir tadı Manisa'ya kazandırdığımız için mutluyuz. Herkesin de memnun kaldığı bir ürün oldu diye konuştu.
Balığa giden arkadaşını tok tutsun diye yaptı beğenilince siparişler uçtu: Günde 2 bin 500 adet isteniyor
Manisa'da balık tutmaya giden arkadaşını tok tutması için hamurun başına geçerek yeni bir ürün ortaya çıkaran simit ustası İdris Aslan (34), ürünün beğenilmesi üzerine üretimine geçti. Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak marka tescilini alan Aslan, günlük verilen 2 bin 500 adet siparişe yetişemiyor. Simide, Türkiye'nin farklı illerinden de talep yağıyor.


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