Korona aşısına 7/24 takip: 50 milyon doz sürekli izlenecek

Kovid-19’a karşı uygulanmak üzere Çin’den tedarik edilecek 50 milyon doz aşı “Aşı Takip Sistemi” ile hem korunacak hem de sağlık kurumlarına ulaştırılacak. Sistem sayesinde ilgili sağlık çalışanları da aşı hareketlerini izlerken; muhafaza edilecek buzdolabının ısısını mobil olarak takip edebilecek. Özel dolabın ısısı her 2 dakikada bir ölçülerek, ATS Merkezine SMS ile gönderilecek. Olumsuzluklara müdahale için 7/24 çalışacak 15 kişilik bir çağrı merkezi de oluşturulacak.

2 İLE 8 DERECE ARASINDA KORUNACAK

Sağlık Bakanlığı, Çin’den partiler halinde teslim alınacak aşıların dağıtımı, kimlerin aşılanacağı, öncelikli gruplar ile onların nerelere başvuracaklarına ilişkin çalışmasına son şeklini vermek üzere. Çin aşısı, saklama koşulları en kolay aşı olarak biliniyor. Taşınma, dağıtım ve muhafazada da aşılar soğuk zincirde +2 ve +8 dereceler arasında korunacak.

ISIDA KIRMIZI MAVİ AYARI

Aşılar, nakil kapları ile hastanelere, aile sağlığı merkezlerine ulaştırılarak buralardaki buzdolaplarında tutulacak. Ayrıca, görevlendirilen doktorlar “Aşı Takip Sistemi” ile stokları ve aşıların muhafaza edildiği buzdolapların ısılarını cep telefonları ile takip edecek. Aşı Takip Sistemi; stok kabulü, kurye transfer, alarm, stok durumu, sıcaklık, stok B. aktarım, depo içi transfer, kurye teslimat, araca tranfer, imha emri gibi safhaları içeriyor. Aşıların ısısı 2 derece olan mavi çizgi altına inmeyecek, 8 derece olan kırmızı çizgi üstüne çıkmayacak. Bu şekilde saklanan aşılar vatandaşlara güvenli şekilde uygulanacak.