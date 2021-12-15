Gündem Silivriden çaldıkları 500 yıllık İran halısını satmak isterken yakalandılar
İSTANBUL

Silivri'den çaldıkları 500 yıllık İran halısını satmak isterken yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Silivri'de bir evden çalınan yaklaşık 500 yıllık ipek İran halısını bulmak için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda şüpheliler, İran halısını satmak isterken suçüstü yakalandı. İran halısı sahibine teslim edilirken, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi DHA
Silivriden çaldıkları 500 yıllık İran halısını satmak isterken yakalandılar
Tarihi İran halısı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Ağustos 2020'de Silivri'de bir evden çalınan, üzerinde Safevi Hanedanlığına ait kompozisyonların yer aldığı, Şah Abbas'ın Osmanlı Devleti ile savaşının betimlendiği yaklaşık 500 yıllık ipek İran halısını aramak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda aranan halıya M.K., T.B. ve İ.A. isimli şahısların müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin İstanbul Fatih'te ikamet ettikleri belirlendi. JASAT ekipleri Fatih'teki adrese operasyon düzenledi. Baskında şüpheliler M.K., T.B. ve İ.A. Safevi Hanedanlığına ait İpek İran halısını 300 bin dolara satmak isterken suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Tarihi İran halısı da sahibine teslim edildi.

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