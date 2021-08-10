Cumhuriyet tarihinde bir ilk: 'Anadolu' operasyonu ile 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildi

Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılarına jandarma baskını kamerada: 48 tarihi eser ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 48 adet tarihi obje ele geçirildi. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ''Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.