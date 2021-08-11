​Tarihi eserden gelen servete operasyon

Aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 8 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konulma talebinde bulunulacağı öğrenildi.

ABDULLAH SARİCA

Cumhuriyet tarihinin “suçtan elde edilen gelire” yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı için düğmeye basıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik “Anadolu” adı verilen operasyon başlatıldı.

İKİ YILLIK ÇALIŞMA

Türkiye’de kaçak kazı yapanlar, koleksiyonerler ve toplayıcılar aracılığıyla elde edilen tarihi eserlerin organize suç örgütü tarafından kurye kullanılarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkartıldığı tespit edildi. Yaklaşık 2 yıl önce çalışma başlatan KOM birimleri, söz konusu suç şebekesinin elebaşı aracılığıyla örgütün üyeleri, yurt içi ve yurt dışı bağlantılarını deşifre etti. Örgütün tarihi eserleri, kuryeler aracılığıyla ABD ve Avrupa’ya kaçırdığının tespit edilmesinin ardından bu ülkelerdeki müzayede evlerinin katalogları da incelendi.

26 MİLYON LİRA GÖNDERMİŞLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının da incelemesinin ardından ABD ve Avrupa’daki 9 müzayede salonundaki 52 tarihi eserin açık artırma yöntemiyle satılmak üzere kataloglara konulduğu belirlendi. Söz konusu müzayede evleri tarafından örgüt üyelerinin hesaplarına tarihi eserlerin satış bedeli olarak mevcut kur üzerinden yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz gönderildiği tespit edildi. Müzayede evlerindeki bazı satışların, sahte sahiplik belgeleri üzerinden gerçekleştirildiği belirlendi.

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Çalışmaların tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, Adana merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. 108 adrese operasyon düzenleyen ekipler, aralarında 5 koleksiyonerin de yer aldığı 93 şüpheliden 78’ini gözaltına aldı. Aramalarda, kaçak kazı ile çıkartıldığı tespit edilen 9 bin 276 tarihi eser, kaçak kazıda kullanılan 13 dedektör, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 425 fişek ile 190 sterlin, 60 frank, 50 bin avro ve 70 bin 500 dolar ele geçirildi. Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Sırbistan’da gerçekleştirilen 4 ayrı ara yakalamada ele geçirilen 4 bin 122 tarihi eserle operasyonun tamamında ele geçirilen tarihi eser miktarı 13 bin 398’e ulaştı.

Üç ülkede operasyon

Yaklaşık 2 yıl süren soruşturma sürecinde Türkiye, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan’da farklı tarihlerde operasyonlar gerçekleştirildiği ifade edildi. Hırvatistan’da 7 Nisan 2019’da 2 bin 963 adet, Sırbistan’da 24 Temmuz 2019’da bin adet, Türkiye’de 2 Kasım 2019’da 26 adet, Bulgaristan’da 21 Mart 2021’de 133 adet olmak üzere toplam 4 bin 122 tarihi eserin ele geçirildiği kaydedildi.

Mehmet Nuri Ersoy

İade için işlem başlatılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Eş zamanlı olarak Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye’de gerçekleştirilmiş olup, toplam 4 bin 122 tarihi eser ele geçirilmiştir. Ülkemize ait pek çok eserin yurt dışına kaçırılmadan yakalanmış olmasının yanında sınırlarımız dışına çıkarılarak müzayede evlerinde satılan çok sayıda eserin de tespiti yapılmıştır. Bunların ülkemize iadesine yönelik gerekli girişimleri de ilgili kurumlarımızla koordineli olarak gerçekleştireceğiz” dedi.

Mallarına el konulacak

Cumhuriyet tarihinin “suçtan elde edilen gelire” yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu belirtilen çalışma kapsamında aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 8 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konulma talebinde bulunulacağı öğrenildi. Mersin’in Silifke ilçesinde bir otelde gözaltına alınan örgüt elebaşının tarihi eser kaçakçılığından 3 suç kaydı olduğu ifade edildi.