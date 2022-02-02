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ŞIRNAK

Şırnak'ta PKK operasyonu: Beş zanlı gözaltına alındı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cizre ve İdil ilçelerinde düzenlediği operasyonda bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) içerisinde faaliyet gösteren 5 zanlıyı gözaltına aldı. Aranan 3 zanlının yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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Haber Merkezi DHA
Şırnakta PKK operasyonu: Beş zanlı gözaltına alındı
Eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına altına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cizre ve İdil ilçelerinde terör örgütü PKK'nın sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına altına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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  • Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 43 av tüfeği fişeği ve şüphelilere ait cep telefonları ile muhtelif dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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