Cizre'de hudut karakoluna hain saldırı: Bir asker şehit oldu

MSB açıklamasında "Şırnak/Cizre’de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Er. Tarık TARCAN şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI
Şehidin Eskişehir’de yaşayan annesi Günay Tarcan ve babası Hilmi Tarcan’a askeri heyet acı haberi verdi.
Mamure Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi’nde bulunan şehidin baba ocağının penceresine Türk bayrağı asılırken, evin yan sokağına ise taziye çadırı kurulumuna başlandı. Şehit Piyade Er Tarık Tarcan’ın naaşının gece saatlerinde Eskişehir’e getirileceği ve yarın öğle vakti Reşadiye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.
Terhisine 20 gün vardı
Şehit Tarık Tarcan’ın 2019 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduğu ve terhisine 20 gün kaldığı öğrenildi.