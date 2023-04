Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yapılan kura çekimi sonucu seçime, Yeni Türkiye Partisi birinci, Türkiye Değişim Partisi ikinci, Millet Partisi üçüncü, Hak ve Özgürlükler Partisi dördüncü, Sosyalist ve Güçler İttifakı beşinci, Genç Parti altıncı, Memleket Partisi yedinci, Cumhur İttifakı sekizinci, Emek ve Özgürlük İttifakı dokuzuncu, Büyük Türkiye Partisi onuncu, Adalet Birlik Partisi on birinci, Anavatan Partisi on ikinci, Yenilik Partisi on üçüncü, Halkın Kurtuluş Partisi on dördüncü, Milli Yol Partisi on beşinci, Vatan Partisi on altıncı, Güç Birliği Partisi on yedinci, Millet İttifakı on sekizinci, Ata İttifakı on dokuzuncu, Bağımsız Türkiye Partisi yirminci sıradan gidecek.