Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

YSK'da kuralar çekildi.
Yüksek Seçim Kurulu'nda, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.
Yapılan kura çekimi sonucu seçime, Yeni Türkiye Partisi birinci, Türkiye Değişim Partisi ikinci, Millet Partisi üçüncü, Hak ve Özgürlükler Partisi dördüncü, Sosyalist ve Güçler İttifakı beşinci, Genç Parti altıncı, Memleket Partisi yedinci, Cumhur İttifakı sekizinci, Emek ve Özgürlük İttifakı dokuzuncu, Büyük Türkiye Partisi onuncu, Adalet Birlik Partisi on birinci, Anavatan Partisi on ikinci, Yenilik Partisi on üçüncü, Halkın Kurtuluş Partisi on dördüncü, Milli Yol Partisi on beşinci, Vatan Partisi on altıncı, Güç Birliği Partisi on yedinci, Millet İttifakı on sekizinci, Ata İttifakı on dokuzuncu, Bağımsız Türkiye Partisi yirminci sıradan gidecek.
Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.
Pusulada kim, kaçıncı sırada yer alacak?
Bağımsız Türkiye Partisi: 20
Anavatan Partisi: 12
Türkiye Değişim Partisi:
Vatan Partisi: 16
Milli Yol Partisi: 15
Halkın Kurtuluş Partisi: 14
Cumhur İttifakı: 8
Millet İttifakı: 18
Güç birliği Partisi: 17
Emek ve Özgürlük İttifakı: 9
Yeni Türkiye Partisi: 1
Yeni Türkiye Partisi: 1
Genç Parti: 6
Yenilik Partisi: 13
Büyük Türkiye Partisi: 10
Millet Partisi: 3
Adalet Birlik Partisi: 11
Memleket Partisi: 7
İttifakların kendi içerisindeki sıralamaları şöyle:
Zafer Partisi: 2
Adalet Partisi: 1
MHP: 4
AK Parti: 2
Yeniden Refah Partisi: 3
Büyük Birlik Partisi: 1
Yeşil Sol Parti: 1
Türkiye İşçi Parti: 2
İYİ Parti: 5
Gelecek Partisi: 1
Sol Parti: 3
Türkiye Komünist Hareket: 2
Türkiye Komünist Partisi: 1