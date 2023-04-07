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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Destici açıkladı: Seçime ayrı listelerle gidiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Külliye'de kabul etti. BBP lideri Destici ise görüşme sonrası basın açıklamasında bulundu. Destici, ayrı listelerle seçime gideceklerini belirtti.

16:12 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Külliye'de kabul etti.

Görüşme sonrası ise BBP lideri Destici basın açıklamasında bulundu.

Destici, "Hepimiz ayrı listelerimizle seçime giriyoruz. Büyük Birlik Partisi de seçime hazır. Büyük Birlik Partisi olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapmış olarak sahaya, seçmenimizin karşısına çıkacağız" dedi.


BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından partisinin genel merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunan MHP’ye hayırlı olsun dileğinde bulunan Destici, "Bizim de tabi liste çalışmalarımızda temayül yoklamalarımız bitti. Mülakatlarımız da sona erdi. Listelerimiz hazır. Bugün sayın cumhurbaşkanımızla son bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu sadece listelerle ilgili değil. Seçimlere biliyorsunuz biz daha önce tek başımıza gireceğimiz noktasındaki düşüncemizi paylaşmıştım. Ben sadece şunu ifade etmiştim; ‘Cumhur İttifakı’ndaki bütün partilerimiz ortak bir listeyle seçime giderlerse bu avantajlı olur. Diyelim ki bizim şu an 4 partimizin oyu yüzde 47-48, bununla biz çok rahat meclisin yüzde 55-60’ını çıkartabiliriz’ diye bu düşüncemi daha önce sayın cumhurbaşkanımla da, televizyonlarla da paylaştım, söyledim. Ben bu düşüncedeydim. Milliyetçi Hareket Partimiz listeyi verince geriye 3 partimiz kaldı" dedi.


Demokratik Sol Parti’nin de (DSP) Cumhur İttifakı’na dahil olmasını değerlendiren Destici, "Onlara da 'hoşgeldiniz' diyorum, 'hayırlı olsun' diyorum. Türkiye’nin en köklü siyasi partilerinden bir tanesi. Merhum Bülent Ecevit Türkiye’de birkaç dönem başbakanlık yapmış, Kıbrıs Barış Harekatı döneminde başbakanlık yapmış kıymetli bir siyaset adamıydı. Onun geride bıraktığı partisinin bugün Cumhur İttifakı’nı destekliyor olması çok kıymetlidir. Devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin istikbalinin ve istiklalinin yanında olan sol seçmene de bir mesajdır diye düşünüyorum. Yeniden Refah Partisi var henüz listesini vermeyen, biz varız, AK Parti var. Bununla ilgili düşüncelerimi, fikirlerimi paylaştım. Sayın cumhurbaşkanı da düşüncelerini, fikirlerini paylaştı. Fatih Erbakan ile de görüşeceğim. Hepimiz ayrı listelerimizle seçime giriyoruz. Büyük Birlik Partisi de seçime hazır. Büyük Birlik Partisi olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapmış olarak sahaya, seçmenizin karşısına çıkacağız" diye konuştu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Mustafa Destici
#Büyük Birlik
#seçim
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